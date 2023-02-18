Как выглядит заброшенный особняк за миллиард рублей, в котором всё осталось нетронутым с 2006 года
11 спален, 13 ванных, коллекция дизайнерской обуви на миллион рублей и авто, пылящиеся в гараже, — теперь это всё никому не нужно.
Виллу на северо-востоке США обнаружил блогер Jeremy Xplores. Стоимость дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров примерно эквивалентна миллиарду рублей. Давайте заглянем внутрь.
Роскошный особняк в 2006 году построил хорошо известный в округе хирург. Но всего через полгода после переезда врач погиб в авиакатастрофе вместе с 15-летним сыном. У него остались жена и ещё трое детей.
Особняк был куплен в ипотеку, но хирург не оплачивал страховку, поэтому долговое бремя легло на семью. Вдове нужно было вернуть банку сумму, эквивалентную 700 млн рублей. Она не могла себе этого позволить, и через три месяца после похорон мужа недвижимость конфисковали.
Jeremy Xplores нашёл этот дом по картам Google. Здесь три этажа (не считая подземного), 11 спален, 13 ванных комнат, крытый бассейн, спортивный комплекс, библиотека из красного дерева и лифт.
В гараже на четыре машины так и остались пылиться автомобили "Мерседес", "Ленд Ровер" и "Фольксваген Жук".
Вдова хирурга не смогла продать дом до того, как на недвижимость наложили арест, из-за сложности и дороговизны проекта. Многое из того, что задумывал доктор, так и не было реализовано. Весь комплекс его резиденции предусматривал постройку четырёх зданий.
Теперь бассейн с джакузи превратился в настоящую оранжерею. И сюда периодически наведываются бездомные. Пока фотограф бродил по особняку, он слышал, как на втором этаже скрипели двери.
Помимо самого здания, дорогой мебели и авто без хозяев осталась коллекция обуви. Несмотря на свободный доступ к особняку, вещи никто не разворовал.
По подсчётам автора снимков, общая стоимость всех брошенных туфель, кроссовок и ботинок составляет около миллиона в рублёвом эквиваленте.
После публикации фотографий блогера стали упрекать, что он выдаёт за репортаж постановочную съёмку. По словам Jeremy Xplores, людям просто сложно принять печальную реальность: любое богатство можно потерять в считаные минуты, а то, что представляло для вас ценность, останется лишь памятником, заросшим паутиной.
YouTube / Jeremy Xplores