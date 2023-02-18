Как выглядит заброшенный особняк за миллиард рублей, в котором всё осталось нетронутым с 2006 года

Виллу на северо-востоке США обнаружил блогер Jeremy Xplores. Стоимость дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров примерно эквивалентна миллиарду рублей. Давайте заглянем внутрь.

Роскошный особняк в 2006 году построил хорошо известный в округе хирург. Но всего через полгода после переезда врач погиб в авиакатастрофе вместе с 15-летним сыном. У него остались жена и ещё трое детей.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

Особняк был куплен в ипотеку, но хирург не оплачивал страховку, поэтому долговое бремя легло на семью. Вдове нужно было вернуть банку сумму, эквивалентную 700 млн рублей. Она не могла себе этого позволить, и через три месяца после похорон мужа недвижимость конфисковали.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

Jeremy Xplores нашёл этот дом по картам Google. Здесь три этажа (не считая подземного), 11 спален, 13 ванных комнат, крытый бассейн, спортивный комплекс, библиотека из красного дерева и лифт.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

В гараже на четыре машины так и остались пылиться автомобили "Мерседес", "Ленд Ровер" и "Фольксваген Жук".

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

Вдова хирурга не смогла продать дом до того, как на недвижимость наложили арест, из-за сложности и дороговизны проекта. Многое из того, что задумывал доктор, так и не было реализовано. Весь комплекс его резиденции предусматривал постройку четырёх зданий.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

Теперь бассейн с джакузи превратился в настоящую оранжерею. И сюда периодически наведываются бездомные. Пока фотограф бродил по особняку, он слышал, как на втором этаже скрипели двери.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

Помимо самого здания, дорогой мебели и авто без хозяев осталась коллекция обуви. Несмотря на свободный доступ к особняку, вещи никто не разворовал.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores

По подсчётам автора снимков, общая стоимость всех брошенных туфель, кроссовок и ботинок составляет около миллиона в рублёвом эквиваленте.

Фото © YouTube / Jeremy Xplores