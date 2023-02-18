Скажите "а": 7 опасных симптомов, которые можно обнаружить во рту

Ваш рот может рассказать про вас многое — и это не просто каламбур. На языке, дёснах и с внутренней стороны щёк можно найти симптомы опасных болезней. Так что почаще крутитесь с открытым ртом перед зеркалом, и, если обнаружите что-то подозрительное, идите к врачу.

1. Белые пятна на языке

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Нормальный цвет языка — бледно-розовый. Если на нём появились белые пятна, стоит поискать причину. Это может быть побочный эффект от приёма лекарств — антибиотиков, антидепрессантов, препаратов от астмы. Или молочница — в её случае налёт будет похож на творог.

А ещё такое случается при диабете и онкологии, так что визит к врачу лучше не откладывать. Тем более если это одно крупное пятно, которое не проходит уже месяц: возможно, речь идёт о раке ротовой полости.

2. Цветной язык

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Жёлтый язык может означать проблемы с печенью, синий или фиолетовый — с сердцем. Голубоватые пятна на языке, скорее всего, следы прикусывания, но лучше провериться и в этом случае.

3. "Волосатый" язык

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Если на языке появился чёрный налёт, похожий на волосы, значит, кто-то слишком много курит. Это явный признак скопления бактерий, которые любят табачный дым. Первое, что нужно сделать, — бросить вредную привычку. Второе — купить скребок для языка.

Чёрный язык может быть побочным эффектом от приёма субсалицилата висмута — лекарства от изжоги, диареи и тошноты. Налёт исчезнет, как только врач отменит лечение препаратом.

4. Кровоточащие дёсны

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Кровь на дёснах — признак их воспаления. Возможно, вы недостаточно часто и хорошо чистите зубы. К счастью, это поправимо, но лучше обратиться за советом к врачу. В противном случае можно заработать пародонтит, а это уже очень серьёзное заболевание.

5. "Паутинка" на щеке

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Узоры в виде паутины на внутренней стороне щеки — признак красного плоского лишая. По сути, это просто сыпь, и она не опасна для здоровья.

Чаще всего с "паутинкой" сталкиваются женщины старше 40 лет. Одновременно могут появиться блестящие красные шишки на руках или голове. Как это лечить, никто не знает. Врачи советуют тщательнее чистить зубы и использовать ополаскиватели. В любом случае стоит сходить в больницу, чтобы исключить рак полости рта, советует стоматолог-эстетист Ученна Окойе.

6. Сухость во рту

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Недостаток слюны, помимо неприятных ощущений, может вызвать кучу проблем. Среди них кариес, заболевания дёсен, неприятный запах и нарушения обоняния.

Сухость во рту — частый побочный эффект от приёма антигистаминных препаратов, антидепрессантов и успокоительных. Какова бы ни была причина, просто пейте побольше жидкости.

7. Язвы в ротовой полости

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