Рыбой здесь не пахнет, или 6 правил интимной гигиены, чтобы не пришлось есть мармелад от Кардашьян

Старшая из сестёр Кардашьян — Кортни — выпустила очередной продукт, на этот раз для интимного здоровья. Модель уверяет, что её жевательные конфетки улучшат вкус влагалища. Баночка с 60 мармеладками обойдётся в $30 (около 2240 рублей). Если вы не готовы на эксперименты, предлагаем вспомнить про правила интимной гигиены. Акушер-гинеколог Татьяна Трубина рассказала Лайфу, как женщине сохранить ощущение свежести "там" и не занести инфекцию, и всё это — без мармелада от Кардашьян.

Кортни Кардашьян выпустила жевательные конфеты для улучшения вкуса влагалища. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lemme и kourtneykardash

1. Нижнее бельё из натуральных тканей

При выборе нижнего белья отдавайте предпочтение натуральным тканям (лучше всего подойдёт хлопок), так как синтетические материалы, особенно при долгом контакте с кожей интимной зоны, могут вызывать парниковый эффект из-за низкой гигроскопичности. Обращайте внимание на соответствие размера, поскольку слишком узкое и тесное бельё вызывает локальный отёк ткани, что может привести к нарушению кровообращения и препятствовать поступлению кислорода.

2. Долой прокладки-ежедневки

Ежедневное ношение прокладок оборачивается парниковым эффектом, как результат — снижение аэрации интимной зоны и локальный отёк. Фото © Shutterstock

Прокладки изготовлены из синтетических материалов. При длительном контакте с тканями снижается аэрация интимной зоны, формируется локальный отёк, происходит десквамация (отслаивание эпителия) кожи и слизистых.

Кроме того, сильно выражен парниковый эффект. Всё это создаёт идеальные условия для размножения вредной микрофлоры Татьяна Трубина Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник"

3. Средства с нейтральным pH для каждодневной гигиены

Для ежедневной гигиены используйте средства с нейтральным рН. Дело в том, что большинство средств интимной гигиены — обычное жидкое мыло, имеющее щелочной рН. При неправильном использовании такой продукт может только навредить.

4. Гигиена половых путей спереди назад

Гигиену половых путей нужно проводить спереди назад, по направлению от мочеиспускательного канала к прямой кишке, причём только снаружи.

5. Слизистую влагалища оставьте в покое

Мыть слизистую влагалища, спринцеваться ни в коем случае не нужно. Фото © Shutterstock

Не нужно мыть слизистую влагалища и спринцеваться. Это пагубно влияет на микрофлору, меняя её качественный состав и сдвигая её рН в сторону щелочной среды.

6. Строгое "нет" стрингам

Не носите стринги — их негативное влияние на женское здоровье доказано. Дело в том, что тонкая полоска ткани, очень плотно прилегающая к коже, смещается при движении. Из-за этого микрофлора кишечника легко попадает во влагалище и мочеиспускательный канал, провоцируя развитие вагинита и цистита.

Кроме того, эта верёвочка может натирать кожу и становиться причиной зуда, раздражения и образования микротрещин Татьяна Трубина Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник"