10 фото советских детских площадок, глядя на которые понимаешь, что сейчас таких уже не строят
Вроде бы у современных детей всё есть! Какие детские площадки во дворах, а они всё сидят дома. Прекрасно понимаем, ведь у них нет тех, что были у нас. Ниже собрали 10 фото детских площадок в СССР.
Оборудование на одной из детских площадок Тушинского района столицы. Москва, июль 1978 года
Фото © Фотохроника ТАСС / Борис Корзин
Мальчик играет на детской площадке. Москва, июль 1981 года
Фото © ТАСС / Михаил Потырнике
База отдыха "Золотые пески". Август 1981 года
Фото © ТАСС / Будневич Иосиф,Сварцевич Владимир
Детский городок "Андерсенград" в третьем микрорайоне города энергетиков Ленинградской атомной электростанции имени В.И. Ленина. Ленинградская область. Сосновый Бор, сентябрь 1981 года
Фото © ТАСС / Олег Пороховников
Дошколята во время игры на детской площадке в городском парке Омска. Июнь 1984 года
Фото © ТАСС / Чепурко Александр
Ребята у фигуры колобка на детской площадке центральной усадьбы колхоза. Август 1984 года
Фото © ТАСС / Войтенко В.
Концерт на детской площадке "Мисхор" в Крыму. Август 1986 года
Фото © ТАСС / Дудченко Константин, Кавашкин Борис
Ребята на игровой детской площадке. Минск, июнь 1989 года
Фото © ТАСС / Евгений Козюля
На детской площадке в одном из микрорайонов Улан-Батора. Сентябрь 1989 года
Фото © ТАСС / Медведев Михаил
Новый детский городок в одном из микрорайонов Минска — Зелёном Луге. Июнь 1983 года
Фото © ТАСС / Толочко Александр
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