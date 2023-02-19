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19 февраля, 07:45

10 фото советских детских площадок, глядя на которые понимаешь, что сейчас таких уже не строят

Вроде бы у современных детей всё есть! Какие детские площадки во дворах, а они всё сидят дома. Прекрасно понимаем, ведь у них нет тех, что были у нас. Ниже собрали 10 фото детских площадок в СССР.

Оборудование на одной из детских площадок Тушинского района столицы. Москва, июль 1978 года

Фото © Фотохроника ТАСС / Борис Корзин

Фото © Фотохроника ТАСС / Борис Корзин

Мальчик играет на детской площадке. Москва, июль 1981 года

Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

База отдыха "Золотые пески". Август 1981 года

Фото © ТАСС / Будневич Иосиф,Сварцевич Владимир

Фото © ТАСС / Будневич Иосиф,Сварцевич Владимир

Детский городок "Андерсенград" в третьем микрорайоне города энергетиков Ленинградской атомной электростанции имени В.И. Ленина. Ленинградская область. Сосновый Бор, сентябрь 1981 года

Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Дошколята во время игры на детской площадке в городском парке Омска. Июнь 1984 года

Фото © ТАСС / Чепурко Александр

Фото © ТАСС / Чепурко Александр

Ребята у фигуры колобка на детской площадке центральной усадьбы колхоза. Август 1984 года

Фото © ТАСС / Войтенко В.

Фото © ТАСС / Войтенко В.

Концерт на детской площадке "Мисхор" в Крыму. Август 1986 года

Фото © ТАСС / Дудченко Константин, Кавашкин Борис

Фото © ТАСС / Дудченко Константин, Кавашкин Борис

Ребята на игровой детской площадке. Минск, июнь 1989 года

Фото © ТАСС / Евгений Козюля

Фото © ТАСС / Евгений Козюля

На детской площадке в одном из микрорайонов Улан-Батора. Сентябрь 1989 года

Фото © ТАСС / Медведев Михаил

Фото © ТАСС / Медведев Михаил

Новый детский городок в одном из микрорайонов Минска — Зелёном Луге. Июнь 1983 года

Фото © ТАСС / Толочко Александр

Фото © ТАСС / Толочко Александр

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Обложка ©

ТАСС / Войтенко В.

Сергей Трофимов
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