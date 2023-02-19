10 фото советских детских площадок, глядя на которые понимаешь, что сейчас таких уже не строят

Вроде бы у современных детей всё есть! Какие детские площадки во дворах, а они всё сидят дома. Прекрасно понимаем, ведь у них нет тех, что были у нас. Ниже собрали 10 фото детских площадок в СССР.