Врач назвала обязательные продукты в рационе, чтобы весеннее обострение прошло мимо

Повышенная утомляемость, проблемы со сном, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей — с этим всем многие сталкиваются к концу зимы. Переменчивая погода заставляет наш организм находиться в очень напряжённом состоянии и тратить больше ресурсов, чем обычно. А впереди всеми "любимое" весеннее обострение, на противостояние которому тоже нужны силы. Но где их брать, если уже к концу февраля все резервы истощены? Необходимое нам количество витаминов, минералов и других важных микроэлементов можно получить из определённых продуктов. Что это за такие волшебные помощники, Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, белок. Не нужно садиться ни в коем случае ни на какую диету, какие-нибудь вегетарианские и прочие. Нам нужен хороший цельный белок из продуктов животного происхождения, но так, чтобы он легко усваивался Елена Соломатина Врач-диетолог

Важные компоненты для укрепления иммунитета перед весенним обострением можно найти в твороге. Фото © Freepik

Чтобы облегчить организму работу по добыванию нужного микроэлемента, следует запастись молочными белками, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Творог особенно полезен благодаря метионину — он сжигает лишний жир и поддерживает правильную работу печени. Также диетолог призвала в конце зимы добавить в рацион мясо индейки, курицы, кролика и нежирную рыбу. А в качестве полезных гарниров выступят нут и фасоль.

Также необходимы компоненты, которые будут поддерживать нашу нервную систему: витамины группы В и фолиевая кислота. Восполнить их запасы можно из чечевицы и цельнозернового хлеба.

В конце зимы в рацион необходимо включить чечевицу и цельнозерновой хлеб, богатые фолиевой кислотой и витаминами группы В. Фото © Unsplash

А печень трески, по словам эксперта, вообще является суперфудом, потому что помимо белка содержит много цинка и большое количество железа. Одна чайная ложечка в день поможет быстро возместить недостаток витамина D. Ведь большинство людей сейчас страдают от его нехватки из-за зимней темноты.

Наша задача сейчас — укрепить иммунитет, то есть бустер. Поэтому и нужно так много витамина D, магния и омега-3 жирных кислот, напомнила Соломатина.