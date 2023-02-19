Эти пять интерьерных ошибок портят красоту квартиры и навлекают бедность
Необязательно быть счастливыми обладателями дорогой дизайнерской мебели, чтобы в доме поселились стиль и уют. Но важно не допускать появления в интерьере определённых предметов, всё портящих.
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Чувство вкуса и умение находить стильные решения в дизайне интерьеров присущи далеко не всем. Человек может зарабатывать миллионы, покупать домой невероятно дорогую мебель. Вот только её вид и сочетание с другими предметами испортят ожидаемый эффект. И вместо "дорого-богато" обстановка получит клеймо "старомодно и неинтересно". Какие же элементы декора особенно сильно фонят бедностью?
Мебель из пластика в ванной
Тому, кто хочет производить впечатление человека с чувством вкуса, нужно следить за единообразием стиля всей мебели в доме. Если на кухне у вас гранит и мрамор, а гарнитура из тёмного дерева, белые пластиковые полка и шкафчик в ванной будут выбиваться из гаммы и в таком сравнении выглядеть ещё более дёшево. Не все могут позволить себе нанять дизайнера, чтобы грамотно стилизовать квартиру. Но, выбирая "начинку" квартиры, проследите, чтобы всё было примерно из одной оперы.
Неподходящая люстра
Такой маленький и, казалось бы, незначительный предмет декора, как люстра, может испортить всю атмосферу комнаты. Фото © Unsplash
Какой элемент интерьера может с лёгкостью перечеркнуть все старания и превратить комнату в старомодную и нелепую? Всего лишь одна неправильно подобранная люстра. Полученная в наследство от бабушки хрустальная советская с висюльками или светильник со множеством ненужных завитушек и украшений. Они не выглядят дорого и стильно, а придают нелепый вид и указывают на жадность хозяина. Сегодня в трендах дизайна интерьеров — лаконичность и простота, соответственно, люстры нужно выбирать под этот запрос.
Многоуровневые потолки с подсветкой
Некогда на пике популярности были многоуровневые — ступенчатые — потолки. Они смотрелись необычно и стильно, особенно если повезло сделать такой декор дома с подсветкой. Но те времена прошли. Теперь подобные дизайнерские решения только нагрузят интерьер и заставят взгляд "спотыкаться". То же можно сказать и про изобилие лампочек и светильников — прошлый век. Придерживайтесь минимализма: оставьте люстру, торшер и пару настольных ламп.
Слишком много предметов в комнате
Слишком большое количество предметов в комнате может убить уютную атмосферу. Фото © Unsplash
Согласимся, очень трудно в маленьком помещении придерживаться баланса, чтобы и всю необходимую мебель расставить, и сохранить немного свободного пространства. Но всё же постарайтесь найти решение проблемы. Какими бы дорогими ни были предметы интерьера, их нагромождение друг на друга убьёт эту ценность. И из уютной комнаты, в которой бы хотелось проводить дни и ночи, у вас получится бездушный склад.
Старый и неухоженный ковёр
И вишенкой на торте среди предметов, убивающих весь изыск и красоту квартиры или дома, станет старый и неухоженный ковёр. Такой элемент декора действительно способен наделить пространство атмосферой шика и достатка. Но только при условии, что выглядит идеально. Чтобы не возникало сомнений, а не достался ли ковёр в наследство от престарелых родственников.
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