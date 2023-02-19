Болезнь Брюса Уиллиса назвали билетом в один конец

По его словам, подобные заболевания представляют собой развитие в мозге дегенеративных процессов, которые без следа уничтожают нейроны и их связи. Он подчеркнул, что пока лечить это не научились, однако можно хотя бы замедлить развитие недуга на время, отсрочив появление симптомов.