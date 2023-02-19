Болезнь Брюса Уиллиса назвали билетом в один конец
Невролог Власов заявил, что болезнь Брюса Уиллиса — это "билет в один конец"
Лобно-височная деменция, которой страдает американский актёр Брюс Уиллис, — это "билет в один конец". Такое мнение высказал невролог Ян Власов.
По его словам, подобные заболевания представляют собой развитие в мозге дегенеративных процессов, которые без следа уничтожают нейроны и их связи. Он подчеркнул, что пока лечить это не научились, однако можно хотя бы замедлить развитие недуга на время, отсрочив появление симптомов.
"Кто первым найдёт способ удержания психического здоровья, по сути, будет "править миром", — подчеркнул Власов в разговоре с "Российской газетой".
Напомним, что у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. Информацию об этом на днях раскрыла семья знаменитости.