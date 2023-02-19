10 случаев, когда люди покупали питомца, а в придачу получали безлимит на юмористическое шоу

"Мой пёс всё-таки догнал свой хвост. Но чего это стоило...", — AwHereItGoesWasTaken.

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"Энни обожает листья", — Viacra.

Фото © Reddit / Viacra

"Какой же он чудак", — alamperwira89.

Фото © Reddit / alamperwira89

"Оглянулся и увидел, что мой щенок сидит вот так... просто... наблюдает за мной", — Rosieroseroserose.

Фото © Reddit / Rosieroseroserose

"Новая собака моего соседа", — parenthetical_phrase.

Фото © Reddit / parenthetical_phrase

"Морда моего котёнка, когда он увидел меня раздетой", — Chancem77.

Фото © Reddit / Chancem77

"Наша гончая Экко, когда ей было 4 месяца и сейчас, когда ей уже больше года", — Addrat91.

Фото © Reddit / Addrat91

"Новый пёс дома — это весело!" — говорили они...", — ProfObladee.

Фото © Reddit / ProfObladee

"Искала в Интернете котят в свитере. Вот что нашла...", — paulk94.

Фото © Reddit / paulk94