10 случаев, когда люди покупали питомца, а в придачу получали безлимит на юмористическое шоу
Питомцы нужны не только для того, чтобы проводить вечера было не так одиноко. Некоторые пушистики, кажется, проходили курсы подготовки комиков. Они регулярно веселят хозяев и это нужно видеть!
"Мой пёс всё-таки догнал свой хвост. Но чего это стоило...", — AwHereItGoesWasTaken.
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"Энни обожает листья", — Viacra.
Фото © Reddit / Viacra
"Какой же он чудак", — alamperwira89.
Фото © Reddit / alamperwira89
"Оглянулся и увидел, что мой щенок сидит вот так... просто... наблюдает за мной", — Rosieroseroserose.
Фото © Reddit / Rosieroseroserose
"Новая собака моего соседа", — parenthetical_phrase.
Фото © Reddit / parenthetical_phrase
"Морда моего котёнка, когда он увидел меня раздетой", — Chancem77.
Фото © Reddit / Chancem77
"Наша гончая Экко, когда ей было 4 месяца и сейчас, когда ей уже больше года", — Addrat91.
Фото © Reddit / Addrat91
"Новый пёс дома — это весело!" — говорили они...", — ProfObladee.
Фото © Reddit / ProfObladee
"Искала в Интернете котят в свитере. Вот что нашла...", — paulk94.
Фото © Reddit / paulk94
"Мои чудики", — _FONTINA_.
Фото © Reddit / _FONTINA_
Животные/ домашние питомцы
Reddit / _FONTINA_, alamperwira89