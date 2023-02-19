Большинство японцев ощутили на себе негативный эффект из-за событий на Украине

Более 60% японцев считают, что конфликт на Украине негативно отразился на их повседневной жизни. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведённого местной газетой Nikkei. Исследование проводилось с 7 по 10 февраля среди почти полутора тысяч подписчиков издания.

Так, большинство респондентов (94%) заявили, что из-за происходящих на Украине событий увеличились цены на продукты и прочие товары, ещё 91% опрошенных пожаловались на рост платежей за коммунальные услуги, а 61% — на повышение стоимости топлива. Авторы исследования отмечают, что о негативном эффекте больше всего говорили японцы, которые попадают в возрастную группу от 50 до 60 лет.

Тем не менее 66% опрошенных заявили о том, что Токио должен продолжать оказывать поддержку Киеву, а 71% респондентов отметили, что одобряют санкционную политику в отношении России.