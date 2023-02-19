Большинство японцев ощутили на себе негативный эффект из-за событий на Украине
Более 60% японцев считают, что конфликт на Украине негативно отразился на их повседневной жизни. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведённого местной газетой Nikkei. Исследование проводилось с 7 по 10 февраля среди почти полутора тысяч подписчиков издания.
Так, большинство респондентов (94%) заявили, что из-за происходящих на Украине событий увеличились цены на продукты и прочие товары, ещё 91% опрошенных пожаловались на рост платежей за коммунальные услуги, а 61% — на повышение стоимости топлива. Авторы исследования отмечают, что о негативном эффекте больше всего говорили японцы, которые попадают в возрастную группу от 50 до 60 лет.
Тем не менее 66% опрошенных заявили о том, что Токио должен продолжать оказывать поддержку Киеву, а 71% респондентов отметили, что одобряют санкционную политику в отношении России.
Ранее в Японии заявили о намерении добиться мирного договора с Россией. Как отмечал премьер-министр Фумио Кисида, отношения двух стран сейчас находятся "в тяжёлом положении". Причиной тому он назвал российскую военную спецоперацию на Украине.
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