Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 10:23

Большинство японцев ощутили на себе негативный эффект из-за событий на Украине

Более 60% японцев считают, что конфликт на Украине негативно отразился на их повседневной жизни. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведённого местной газетой Nikkei. Исследование проводилось с 7 по 10 февраля среди почти полутора тысяч подписчиков издания.

Так, большинство респондентов (94%) заявили, что из-за происходящих на Украине событий увеличились цены на продукты и прочие товары, ещё 91% опрошенных пожаловались на рост платежей за коммунальные услуги, а 61% — на повышение стоимости топлива. Авторы исследования отмечают, что о негативном эффекте больше всего говорили японцы, которые попадают в возрастную группу от 50 до 60 лет.

Тем не менее 66% опрошенных заявили о том, что Токио должен продолжать оказывать поддержку Киеву, а 71% респондентов отметили, что одобряют санкционную политику в отношении России.

Япония в январе сократила импорт российских нефти, газа и угля

Япония в январе сократила импорт российских нефти, газа и угля

Ранее в Японии заявили о намерении добиться мирного договора с Россией. Как отмечал премьер-министр Фумио Кисида, отношения двух стран сейчас находятся "в тяжёлом положении". Причиной тому он назвал российскую военную спецоперацию на Украине.

Обложка ©

Freepik / zasabe

Наталья Исакова
  • Новости
  • Япония
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров