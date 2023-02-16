Япония в январе сократила импорт российских нефти, газа и угля

Япония сократила на 9,7% импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе 2023 года, а импорт нефти — на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные японского Минфина.

При этом в стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 23,8% из-за роста мировых цен на энергоносители. В то же время Токио сократил объём импорта российского угля на 56,9%. Также упали объёмы поставляемых цветных металлов — на 37,4%.