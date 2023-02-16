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16 февраля, 01:54

Япония в январе сократила импорт российских нефти, газа и угля

Япония сократила на 9,7% импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе 2023 года, а импорт нефти — на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные японского Минфина.

При этом в стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 23,8% из-за роста мировых цен на энергоносители. В то же время Токио сократил объём импорта российского угля на 56,9%. Также упали объёмы поставляемых цветных металлов — на 37,4%.

Германия решила сократить зависимость от ещё одного вида топлива из России

Германия решила сократить зависимость от ещё одного вида топлива из России

Ранее Лайф писал, что ЕС ввёл два исключения из потолка цен на нефтепродукты из России. В частности, он не затронет случаи смешивания нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения, если в результате появляется товар с другим таможенным кодом.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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