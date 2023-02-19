Стала известна самая главная угроза развития искусственного интеллекта

Резкий рост безработицы может быть одной из главных угроз интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в жизнь общества, ведь из-за современных технологий ряд профессий станет невостребованным. Как объяснил футуролог Александр Кононов, исправить эту ситуацию можно благодаря постоянному саморазвитию человека и социальным гарантиям.

"С одной стороны, он (искусственный интеллект. — Прим. Лайфа) позволит решать множество задач, вызовов, стоящих перед нашей цивилизацией, он повысит эффективность нашего вида. С другой — многие рабочие места, многие профессии окажутся просто не нужны и человечеству придётся перестраиваться", — приводит слова эксперта "Лента.ру".

Он отметил, что прогресс всегда приносил такие проблемы, но это неизбежно. Развитие технологий заставляет человека адаптироваться и меняться, а с эволюцией ИИ это придётся делать в ускоренном режиме, обществу предстоит сделать всё, чтобы поддержать данный процесс. Так, людям, которые могут остаться без работы из-за развития искусственного интеллекта, нужна поддержка. Кононов предлагает реализовать систему базового безусловного дохода. По его словам, нельзя загонять человека в рамки, которые позволяют получать пособие, но лишают права подрабатывать.

"Доход должен быть безусловен, пенсии тоже. Без ограничений. У людей разные жизненные ситуации, наши социальные институты обязаны их поддержать", — объяснил Кононов.