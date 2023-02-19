Стала известна самая главная угроза развития искусственного интеллекта
Футуролог Кононов назвал рост безработицы одной из главных угроз искусственного интеллекта
Резкий рост безработицы может быть одной из главных угроз интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в жизнь общества, ведь из-за современных технологий ряд профессий станет невостребованным. Как объяснил футуролог Александр Кононов, исправить эту ситуацию можно благодаря постоянному саморазвитию человека и социальным гарантиям.
"С одной стороны, он (искусственный интеллект. — Прим. Лайфа) позволит решать множество задач, вызовов, стоящих перед нашей цивилизацией, он повысит эффективность нашего вида. С другой — многие рабочие места, многие профессии окажутся просто не нужны и человечеству придётся перестраиваться", — приводит слова эксперта "Лента.ру".
Он отметил, что прогресс всегда приносил такие проблемы, но это неизбежно. Развитие технологий заставляет человека адаптироваться и меняться, а с эволюцией ИИ это придётся делать в ускоренном режиме, обществу предстоит сделать всё, чтобы поддержать данный процесс. Так, людям, которые могут остаться без работы из-за развития искусственного интеллекта, нужна поддержка. Кононов предлагает реализовать систему базового безусловного дохода. По его словам, нельзя загонять человека в рамки, которые позволяют получать пособие, но лишают права подрабатывать.
"Доход должен быть безусловен, пенсии тоже. Без ограничений. У людей разные жизненные ситуации, наши социальные институты обязаны их поддержать", — объяснил Кононов.
Напомним, в ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии.
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