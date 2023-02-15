5 профессий, в которых нейросеть ChatGPT может заменить человека

В связи с появлением Интернета и доступностью алгоритмов машинного обучения люди стали задумываться: а что, если привычные профессии совсем скоро заменит искусственный интеллект? Может ли нейросеть ChatGPT прийти на смену digital-специалистам, рассказал Лайфу управляющий перформанс-агентства Digital Must, эксперт по маркетингу, основатель международного стартапа Vi.Wine Алексей Таранов.

Популярность ChatGPT показала, насколько сильно люди ждали решения для оптимизации процесса написания текстов, заметил эксперт. За два месяца сервис привлёк более ста миллионов активных пользователей, тогда как у TikTok на это ушло девять месяцев, а у Instagram* два с половиной года.

"В основном ChatGPT — это про текст, про информацию. Преимущества ChatGPT в том, что она понимает текст на русском языке и сразу выдаёт ответ на русском. Также ChatGPT понимает 95 языков", — рассказал Таранов.

Таким образом, среди профессий, которые может заменить ChatGPT, можно выделить пять основных. Например, онлайн-консультант: чат-бот может предоставлять клиентам информацию и консультации в реальном времени. Также ChatGPT может заменить технического писателя, поскольку ИИ способен автоматически генерировать техническую документацию или отчёты. Ещё одной специальностью является копирайтер, так как боту несложно составлять описания для продуктов в интернет-магазинах/письмах.

Нейросеть также способна прийти на смену маркетологам. ChatGPT может писать тексты для рекламных кампаний, создавать несколько вариантов писем для e-mail-маркетинга. Возможно, полностью такого специалиста она не заменит, но точно изменит привычный баланс сил между маркетологами, которые активно применяют ChatGPT в работе, и теми, кто не пользуется ею.

"ChatGPT может полностью заменить онлайн-консультантов. Привычные нам кривые ответы ботов точно уйдут в прошлое, их заменят информативные и структурированные ответы от ChatGPT", — заключил Таранов.

Ранее психолог объяснила, может ли технический прогресс сделать людей ленивыми. Судя по истории со студентом РГГУ, который защитил написанный нейросетью диплом, хочется сделать вывод, что это так. Но делегирование своих обязанностей является нормальным для людей процессом, а в перспективе человек всё равно найдёт себе занятие, считает эксперт.