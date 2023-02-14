Нейросеть ChatGPT завалила ЕГЭ по литературе

Нейросеть в реализации чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, которую студенты используют для написания докторских и дипломных работ, не прошла проверку школьным ЕГЭ по русской литературе.

По информации Shot, программе дали задание написать сочинение на тему "Как в творчестве А.А. Ахматовой раскрывается тема личности и истории". Готовый текст проверяли преподаватели, которым сказали, что это творчество некоего студента.







