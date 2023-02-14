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14 февраля, 16:20
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Нейросеть ChatGPT завалила ЕГЭ по литературе

Нейросеть ChatGPT не прошла проверку российским ЕГЭ по литературе

Нейросеть в реализации чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, которую студенты используют для написания докторских и дипломных работ, не прошла проверку школьным ЕГЭ по русской литературе.

По информации Shot, программе дали задание написать сочинение на тему "Как в творчестве А.А. Ахматовой раскрывается тема личности и истории". Готовый текст проверяли преподаватели, которым сказали, что это творчество некоего студента.

  • 1-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
    1-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
  • 2-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
    2-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
  • 3-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
    3-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
  • 4-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot
    4-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot

1-я часть сочинения ChatGPT о творчестве Ахматовой. Фото © Shot

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Педагоги остались крайне недовольны результатами экзаменационной работы, которую выполнила нейросеть. Единственным плюсом стало отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, но один из педагогов всё равно поставил ноль баллов. А депутат Госдумы — публицист Анатолий Вассерман — заявил, что это сочинение писала "ограниченная личность".

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Ранее выпускник РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть ChatGPT для написания диплома, но она якобы помогла ему только технически. По его словам, он бы справился и самостоятельно, но так вышло быстрее. Вуз уже предложил ограничить доступ к боту в образовательных организациях, а глава Минобрнауки Фальков призвал не наказывать выпускников, писавших диплом с помощью нейросети.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Белинский

Ирина Фальке
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