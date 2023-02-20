10 остросюжетных фото, когда люди были в сантиметрах от трагедии, но судьба решала иначе
Мы, люди, живём себе, игнорируя тот факт, что опасность всегда рядом. В подборке — 10 фото, которые напоминают о том, насколько малы мы перед случаем и как важно быть готовым к чему угодно.
"Трамвай в Нидерландах не смог вовремя остановиться и пробил аварийный барьер. Удержался на статуе в виде китового хвоста", — 010fotograaf.
Фото © Twitter / 010fotograaf
"Эта стопка монет остановила пулю и спасла жизнь моему прадеду во время Первой мировой войны", — Fadawah.
Фото © Reddit / Fadawah
"Вот почему, ребята, нужно носить шлем, который полностью закрывает голову. Моего друга сбил водитель, проехавший на красный свет. Если бы на нём был лёгкий шлем только для черепа, у него бы не осталось нижней челюсти", — JiveMonkey.
Фото © Reddit / JiveMonkey
"Столб влетел через лобовое стекло машины друга, чуть его не пронзив", — walterwilter.
Фото © Reddit / walterwilter
"Вот почему хоккеисты носят маски", — worthinghc.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / worthinghc
"Скажем честно, могло бы быть намного хуже", — zootiekaterr.
Фото © Reddit / zootiekaterr
"Мы сидели, курили, болтали и смеялись, а потом на нас упала машина (всё в порядке)", — JustWantToSignUp.
Фото © Reddit / JustWantToSignUp
"Сегодня на работе уронил ключи..." — MrSlinkerton.
Фото © Reddit / MrSlinkerton
"Парень сказал, что в салоне никто не пострадал, чего не скажешь о самой машине..." — Misterr_Carlos.
Фото © Reddit / Misterr_Carlos
"Это Джеремайя. Он был в защитных очках во время шлифовки углов. У Джеремайи всё ещё есть правый глаз. Будь как Джеремайя", — tjconnorstweets.
Фото © Twitter / tjconnorstweets
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Twitter/tjconnorstweets