10 остросюжетных фото, когда люди были в сантиметрах от трагедии, но судьба решала иначе

"Трамвай в Нидерландах не смог вовремя остановиться и пробил аварийный барьер. Удержался на статуе в виде китового хвоста", — 010fotograaf.

Фото © Twitter / 010fotograaf

"Эта стопка монет остановила пулю и спасла жизнь моему прадеду во время Первой мировой войны", — Fadawah.

Фото © Reddit / Fadawah

"Вот почему, ребята, нужно носить шлем, который полностью закрывает голову. Моего друга сбил водитель, проехавший на красный свет. Если бы на нём был лёгкий шлем только для черепа, у него бы не осталось нижней челюсти", — JiveMonkey.

Фото © Reddit / JiveMonkey

"Столб влетел через лобовое стекло машины друга, чуть его не пронзив", — walterwilter.

Фото © Reddit / walterwilter

"Вот почему хоккеисты носят маски", — worthinghc.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / worthinghc

"Скажем честно, могло бы быть намного хуже", — zootiekaterr.

Фото © Reddit / zootiekaterr

"Мы сидели, курили, болтали и смеялись, а потом на нас упала машина (всё в порядке)", — JustWantToSignUp.

Фото © Reddit / JustWantToSignUp

"Сегодня на работе уронил ключи..." — MrSlinkerton.

Фото © Reddit / MrSlinkerton

"Парень сказал, что в салоне никто не пострадал, чего не скажешь о самой машине..." — Misterr_Carlos.

Фото © Reddit / Misterr_Carlos

"Это Джеремайя. Он был в защитных очках во время шлифовки углов. У Джеремайи всё ещё есть правый глаз. Будь как Джеремайя", — tjconnorstweets.