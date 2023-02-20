Какие продукты нужно есть старикам, чтобы долго жить

С возрастом необходимо тщательнее следить за здоровьем. Особенно если планируете прожить долгую жизнь и застать праправнуков. Помочь добиться цели помогут определённые продукты, которые непременно должны быть в рационе пожилых людей.

Малина, ежевика, клубника

Ягоды помогут снизить воспаление, укрепить сосуды и предотвратить тромбоз. Фото © Unsplash

Ягоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезные. Взять, к примеру, чернику, укрепляющую иммунитет, предотвращающую образование опухолей, поддерживающую или даже восстанавливающую зрение. Но не только одна она должна быть в рационе пожилых людей. По возможности старикам нужно есть ещё малину, ежевику и клубнику. В них содержатся природные салицилаты, которые препятствуют тромбообразованию.

Брокколи

Пожилым людям нужно добавлять в рацион брокколи, потому что данный продукт уменьшает риск развития рака. Фото © Unsplash

Далеко не все любят этот овощ, но без него пожилым людям никак нельзя. В чём же заключается огромная польза брокколи? Регулярно есть эту капусту стоит из-за большого содержания в ней калия и магния, а ещё антиоксидантов, флавоноидов и каротиноидов, уменьшающих риск развития рака.

Квашеная капуста

В любимой советской закуске — квашеной капусте — много витамина С, а старикам он необходим. Фото © Freepik

Продукт и вкусный, и полезный одновременно. Большинство стариков любят квашеную капусту, потому что эта закуска напоминает им о молодости в СССР. Полезна она из-за большого содержания витамина С, который прекрасно укрепляет сосуды, что тоже помогает оставаться здоровыми дольше.

Куркума

Индийская специя обязательно должна быть в рационе тех, кто хочет жить долго и при этом оставаться здоровым. Фото © Unsplash

Индийская специя, которую любят добавлять в плов, оказалась одним из компонентов в рецепте долголетия. Куркума знаменита противовоспалительными свойствами. Она способна улучшить функции головного мозга, защитить от диабета и помочь в лечении болезни Альцгеймера.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит всё необходимое для здоровой и долгой жизни. Фото © Unsplash

Оливковое масло ещё называют жидким золотом. Можно смело сказать, что этот продукт является основой рациона долгожителей. В нём содержится большое количество жирных кислот, антиоксидантов и особое соединение под названием олеуропеин. Всё это не только поддерживает правильный баланс витаминов и необходимых для здоровья организма микроэлементов, но и подавляет воспалительные процессы. Оливковое масло экстра-класса особенно полезно. Регулярное его употребление в салатах станет профилактикой диабета и укрепит сердечную мышцу.