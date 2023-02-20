Какие продукты нужно есть старикам, чтобы долго жить
Старость может быть в радость, если человек полон сил и энергии. Для поддержания здоровья необходимо правильно питаться. Поэтому пожилым людям, которые хотят жить долго, важно есть эти продукты.
С возрастом необходимо тщательнее следить за здоровьем. Особенно если планируете прожить долгую жизнь и застать праправнуков. Помочь добиться цели помогут определённые продукты, которые непременно должны быть в рационе пожилых людей.
Малина, ежевика, клубника
Ягоды помогут снизить воспаление, укрепить сосуды и предотвратить тромбоз. Фото © Unsplash
Ягоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезные. Взять, к примеру, чернику, укрепляющую иммунитет, предотвращающую образование опухолей, поддерживающую или даже восстанавливающую зрение. Но не только одна она должна быть в рационе пожилых людей. По возможности старикам нужно есть ещё малину, ежевику и клубнику. В них содержатся природные салицилаты, которые препятствуют тромбообразованию.
Брокколи
Пожилым людям нужно добавлять в рацион брокколи, потому что данный продукт уменьшает риск развития рака. Фото © Unsplash
Далеко не все любят этот овощ, но без него пожилым людям никак нельзя. В чём же заключается огромная польза брокколи? Регулярно есть эту капусту стоит из-за большого содержания в ней калия и магния, а ещё антиоксидантов, флавоноидов и каротиноидов, уменьшающих риск развития рака.
Квашеная капуста
В любимой советской закуске — квашеной капусте — много витамина С, а старикам он необходим. Фото © Freepik
Продукт и вкусный, и полезный одновременно. Большинство стариков любят квашеную капусту, потому что эта закуска напоминает им о молодости в СССР. Полезна она из-за большого содержания витамина С, который прекрасно укрепляет сосуды, что тоже помогает оставаться здоровыми дольше.
Куркума
Индийская специя обязательно должна быть в рационе тех, кто хочет жить долго и при этом оставаться здоровым. Фото © Unsplash
Индийская специя, которую любят добавлять в плов, оказалась одним из компонентов в рецепте долголетия. Куркума знаменита противовоспалительными свойствами. Она способна улучшить функции головного мозга, защитить от диабета и помочь в лечении болезни Альцгеймера.
Оливковое масло
Оливковое масло содержит всё необходимое для здоровой и долгой жизни. Фото © Unsplash
Оливковое масло ещё называют жидким золотом. Можно смело сказать, что этот продукт является основой рациона долгожителей. В нём содержится большое количество жирных кислот, антиоксидантов и особое соединение под названием олеуропеин. Всё это не только поддерживает правильный баланс витаминов и необходимых для здоровья организма микроэлементов, но и подавляет воспалительные процессы. Оливковое масло экстра-класса особенно полезно. Регулярное его употребление в салатах станет профилактикой диабета и укрепит сердечную мышцу.
Но одного правильного питания пожилым людям будет мало. Для долгой и здоровой жизни необходимо тренировать и мозг с памятью. По ссылке ниже рассказывали, как это правильно делать.
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