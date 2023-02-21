10 историй о сплетнях, которые осадят всех любителей перемыть косточки за спиной

"У меня выборочно хорошая память. Я разговариваю с человеком на какую-то нейтральную тему, а в моей голове роятся все факты, сплетни, что я знаю о нём. И так с каждым. Не могу нормально общаться с людьми. Когда они угощают меня кофе, я помню, как два года назад они по пьяни сбили собаку", — Подслушано.

"Вчера впервые пошёл на родительское собрание, были одни мамы и я, это не собрания, это лобные места. Они там обсуждают всё: сплетни, истории, зарплаты, новости, но только не учёбу детей! Надоело, ушёл, никто даже не заметил", — Подслушано.

"Моя мама любит сплетничать. Каждый приход гостей — это порция очередных сплетен. Мне так противно от всего этого. Сидя с гостями, начинаю нервничать, встаю и ухожу. Меня считают невоспитанной хамкой, и весь вечер сплетни уже обо мне. Надоело", — Подслушано.

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"На работе обещали повышение. Уже готовила проекты по новой должности, выполняла новые задачи, но неожиданно на это место взяли девушку "с улицы", а ко мне отношение руководства резко изменилось. Прямо спросила, в чём дело. Оказалось, коллега и подруга главы кадровой службы увидела меня у кабинета гинеколога. И все решили, что я скрываю беременность и скоро уйду в декрет. Переубедить не удалось, справки не помогают, сплетни решают больше, чем опыт и компетентность", — Подслушано.

"Почти год работаю в большом коллективе. Каждый день наблюдаю постоянные склоки, мелкие и не очень пакости, сплетни за спиной, "перемывание костей" общим знакомым и натуральное "бабское" нытьё. Если бы не зарплата, не стала бы терпеть этих истеричек. И я единственная девушка в большом мужском коллективе", — Подслушано.

"Подчинённая влюбилась в меня и домогалась при всех без тормозов. Выдумал, что скоро женюсь, и получил ненависть, гадости, хамство, лживые сплетни. С трудом выпер, ушла с угрозами. Вскоре меня повысили с переводом. Через два года случайно мне позвонили с работы её мечты за рекомендацией (по старому месту её уже помнили смутно, а кто-то вспомнил, что я с ней работал). Сказал дословно: "Могу плохо, но без деталей, или никак". Ей отказали", — Подслушано.

"В студенческие годы на лето пошёл работать к маме в магазин. Естественно, на работе к ней строго официально, никто и не знал, что я её сын. За два месяца узнал все сплетни о маме, кто бездельничает, кто подворовывает. Мама была в шоке. С того момента прошло почти пять лет, а мама до сих пор людям не верит, везде чует обман. Стыдно, что маму параноиком сделал", — Подслушано.

"Устроился на работу: все сотрудники с интеллектом, чувством юмора. Сдружились, можно сказать, одна семья. Пьём чай, шутим. Идиллия, в общем. Но проходит время, и берут новую сотрудницу — хамка, быдло, лижет жопу начальству и плетёт сплетни. Все понимают, что человек недалёкий, и к этому персонажу сериала "Реальные пацаны" начинают относиться с юмором. Через пару месяцев приходит ещё одна такая же "чёткая" сотрудница, а нормальные ребята начинают уходить. Прошло полгода, и я один в стае быдла. Грустно", — Подслушано.

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"Шесть лет искала общий язык с родителями мужа, и всё тщетно. Я была худшей невесткой на свете. Про меня плели сплетни, намеренно ''сталкивали лбами'' с мужем, жаловались на меня моим родителям, ибо я увела от них их дражайшее дитятко на съёмную квартиру. А я не курю, не пью, у нас растёт малыш. Потом в один миг я сбросила этот балласт в виде свёкров — высказала им, как они меня задолбали. И теперь как гора с плеч свалилась. Мне не надо с ними здороваться, угождать с подарками, слушать их нытьё", — Подслушано.