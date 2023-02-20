Как приготовить блины румяные и с дырочками: 15 классических и необычных рецептов

Покажите хоть одного человека, который искренне не любит блины. Возможно, кто-то и заявляет, что не ест их, категорически, но, уверены, это из-за опасений за фигуру, а не от нелюбви. Но в году есть период, когда становится ой как тяжело быть равнодушным к блинчикам, особенно с начинками из мяса, икры или рыбы, сгущёнки, ягод или фруктов, варенья. Мы, конечно, говорим про Масленую неделю, которая в 2023-м выпала на 20–26 февраля. Собрали проверенные простые и экзотические рецепты блинов, зная которые, невозможно оставаться в стороне от Масленицы.

Бабушкины блинчики на молоке с дырочками

Блины на молоке по бабушкиному рецепту получаются нежнейшими, тоненькими и с маленькими дырочками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uona

Самые вкусные блины, конечно, те, которые печёт бабушка. Ну или приготовленные по её рецепту: нежные-нежные тоненькие изделия, тающие во рту. Кстати, если у вас есть какие-то пищевые ограничения, обычную муку можно смело менять на безглютеновую, а коровье молоко — на рисовое. На вкусе это никак не отразится. Чтобы пожарить блины на сковороде по семейному рецепту, смешайте ингредиенты в таком порядке: миксером взбейте два яйца;

добавьте щепотку соли и ложку растительного масла — для нежности блинчика;

0,5 стакана обычного или рисового молока;

муки — 250 граммов. Для блинов без глютена вместо обычной можно взять смесь рисовой (200 граммов) и кукурузной (50 граммов) муки.

По консистенции смесь получится как густая сметана. В неё нужно аккуратно влить 0,5 литра молока и две столовые ложки воды, взбивая миксером на малых оборотах. Важно, чтобы молока в тесте на блины было ровно столько, сколько нужно. Если его будет много, блинчики порвутся, мало — выйдут толстоватыми. Жарить блины по бабушкиному рецепту следует на хорошо разогретой сковороде, смазанной топлёным маслом. Им же нужно промазывать и сами изделия.

Блины на кипятке с молоком

Обязательно смазывайте маслом, если хотите, чтобы блинчики оставались вкусными. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristique

Если хотите, чтобы блинчики получились как в ресторане, попробуйте приготовить по этому рецепту — на кипятке и с молоком. Вам понадобятся: яйца — 5 штук;

сахар — 3 столовые ложки;

соль — 0,5 чайной ложки;

тёплое молоко — 500 мл;

мука — 300 граммов;

кипяток — 200 мл;

масло — для смазки. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте в смесь кипяток, перемешайте венчиком до однородности. Добавьте муку, снова помешайте, а затем залейте молоко. Блины пеките на большом огне, каждый смазывайте маслом.

Тонкие ажурные блины на ряженке

Чтобы блины хорошо пропеклись, сковороду надо раскалить, добавлять масло не нужно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aniskinasofia

Чтобы блины получились тонкие и ажурные, жарить их нужно на совершенно сухой сковородке. Подготовьте следующие ингредиенты: яйцо — 1 штука;

ряженка — 1 чашка;

кипяток — 1 чашка;

мука — 1 чашка;

растительное масло — 2–3 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — щепотка;

сода — 0,5 чайной ложки.

Разбейте яйцо в глубокую миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком или блендером. Влейте ряженку, всыпьте соду. Затем просейте в смесь муку — делайте это аккуратно, так, чтобы не образовалось комочков. Затем влейте кипяток и хорошо смешайте все составляющие теста. Строго соблюдайте очерёдность и хорошенько всё перемешивайте после добавления каждого ингредиента, тогда смесь на блины выйдет идеальной.

Жарьте блинчики на горячей сухой сковородке — чем она новее, тем выше антипригарные свойства. Чтобы не было проблем с переворачиванием, следите, чтобы блин хорошо пропекался с каждой стороны.

Блины с минералкой

Приготовленные на минеральной воде блинчики можно подавать с икоркой, зеленью и творожным сыром. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vkusmanfamily

Ингредиенты для приготовления блинов на минеральной воде: яйца — 4 штуки;

минеральная вода — 400 мл;

молоко — 400 мл;

растительное масло — 2 столовые ложки;

мука — 250 граммов;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — большая щепотка.

Пошаговый рецепт приготовления блинов на минералке: Яйца взбейте миксером с сахаром и солью. Добавьте молоко, ещё раз взбейте и просейте в массу муку. Перемешайте тесто до однородности — комочков быть не должно. Влейте минеральную воду, перемешайте венчиком. Затем добавьте растительное масло, снова помешайте. Сковороду раскалите, добавьте чуть-чуть растительного масла, первый блин жарьте на нём, все следующие — на сухой сковородке.

Рецепт блинов на пиве и молоке

Блины на пиве — для настоящих гурманов и любителей чего-то необычного. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vkusmanfamily

Для вкуснейших блинчиков на пиве для настоящих гурманов понадобятся: яйцо — 2 штуки;

молоко — 200 мл;

пиво нейтральное — 250 мл;

масло растительное — 40 мл;

мука — 150 граммов;

сахар — 10 граммов;

щепотка соли.

Для приготовления блинов по необычному рецепту с пивом взбейте яйца венчиком с сахаром и солью. Добавьте молоко, просеянную муку, перемешайте хорошенько, чтобы не было комочков. Далее влейте пиво и масло, смешайте тесто до однородности массы. Первый блин пеките на небольшом количестве масла, все остальные — без, на сухой сковороде.

Блины на коньяке: пошаговый рецепт

Блины на коньяке или роме обладают невероятным ароматом, они настолько самодостаточны, что их не хочется "портить" ни вареньем, ни сгущёнкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikamori

Блинчики на коньяке, роме или ликёре настолько самодостаточны, что им не нужна никакая начинка, даже любимая многими сгущёнка. Чтобы испечь 10–12 блинчиков, подготовьте эти ингредиенты: яйцо — 1 штука;

желток — 1 штука;

мука — 140 граммов;

сахар — 40 граммов;

растопленное сливочное масло — 50 граммов;

тёплое молоко — 300 граммов;

коньяк/ром/любой ликёр — 50 граммов.

Тесто на блины с коньяком замешивайте в такой последовательности: яйца — сахар — 150 граммов молока — просеянная мука — вторая половина молока — масло — алкоголь. Полученную смесь оставьте на полчаса-час, она должна настояться. Выпекайте блины на сухой раскалённой сковороде.

Блины для фарширования на молоке и кипятке

Если готовить блинчики для фаршировки по этому проверенному рецепту, они получатся нежными и мягкими, в то же время эластичными. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cook_with_me_at_home

Вкусные блинчики для начинки готовьте по этому проверенному рецепту: изделия получаются эластичными и не рвутся, при этом нежными и мягкими. Вам понадобятся четыре яйца, 30 мл масла, 500 мл молока, 300 мл горячей воды, 400 граммов муки и щепотка соли.

Поставьте воду кипятиться в чайнике. Пока она греется, возьмите венчик и хорошенько взбейте яйца с солью. Затем налейте масло и снова взбейте смесь. Потом залейте молоко, тщательно перемешайте и постепенно просейте муку, помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто на этом этапе должно быть довольно густое. Закипевшую пару минут назад воду аккуратно влейте в тесто, вмешивая венчиком. Для нужной консистенции может понадобиться чуть больше или чуть меньше 300 миллилитров воды. Дайте тесту постоять 20–30 минут.

Жарьте блинчики на чугунной сковородке. Готовые изделия держите под пластиковой крышкой, чтобы они остались мягкими, а края не высохли и не растрескались. Когда начините блинчики фаршем или ягодами, печь их второй раз не нужно.

Пышные японские блинчики хотто кээки

Пористые блинчики хотто кээки — японская классика, которую по этому проверенному рецепту легко приготовить самому. Фото © livejournal.com / imungu

Японские блинчики, или, если хотите, оладьи, на молоке и йогурте называются хотто кээки. Эти азиатские десертные панкейки получаются пышными и скорее похожи на булочки. Для приготовления блинчиков хотто кээки подготовьте следующие ингредиенты: пшеничная мука — 160 граммов;

молоко — 100 мл;

яйцо — 1 штука;

густой йогурт — 3 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

разрыхлитель — 1 столовая ложка.

Смешайте все составляющие, а затем пожарьте хотто кээки на растительном масле. Подавать такие блинчики нужно с мёдом и сливочным маслом — это если по правилам. По желанию можно добавить и другие топпинги, ягоды. Кстати, очень необычное сочетание — японские хотто с русской сельдью!

Протеиновые блины с рисовой мукой

Протеиновые блины на рисовой муке можно начинить бананом с арахисовой пастой или сырно-йогуртово-вишнёвой массой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sveta.raketa

Для тех, кто ходит в спортзал, Лайф нашёл рецепт протеиновых блинчиков. Их можно подавать с банановой или кремовой начинкой. Для блинчиков понадобятся: протеин шоколадный — 30 граммов;

яйцо — 2 штуки;

мука рисовая — 2 столовые ложки;

какао — 1 столовая ложка;

молоко — 200 мл. Для начинки к протеиновым блинам: Крем-сыр или рикотта + вишня + йогурт + сахарозаменитель. Банан + арахисовая паста.

Все ингредиенты на блины смешайте, дайте тесту постоять 15 минут. Обжарьте блинчики с обеих сторон на раскалённой сковороде, а затем начините.

Блины из овсянки без муки

Овсяноблин можно подавать с солёной рыбой или со сладкой начинкой из банана и тёртого шоколада. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya.gorodova

Овсяноблин без муки — вариант быстрого, но сытного завтрака. Для приготовления по традиционному рецепту возьмите: овсяные хлопья — 3 столовые ложки;

яйцо — 1 штука;

молоко — 3 столовые ложки;

щепотка соли. Все ингредиенты смешайте блендером, на это уйдёт полминуты. Готовую смесь вылейте на хорошо разогретую антипригарную сковороду. Жарьте блин из овсянки на среднем огне с двух сторон — до появления румяной корочки.

Вариантов подачи овсяноблина масса, вот самые популярные: На блинчик намазать творожный сыр и выложить слабосолёную рыбу. На блин размять банан или выложить нарезанный, посыпать тёртым шоколадом — сладкоежки точно оценят.

Блинчики с карамелизированными яблоками и сгущёнкой

Карамелизированные яблоки — небанальная начинка для блинов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / healthydemure

Для приготовления воздушных блинчиков по простому рецепту понадобятся: яйцо — 3 штуки;

молоко — 500 мл;

масло (добавлять в тесто) — 0,5 столовой ложки;

мука — 3 столовые ложки;

сахар — десертная ложка;

крахмал — 3 столовые ложки;

соль — щепотка;

ванилин — на кончике ножа. Смешайте все ингредиенты, тесто будет жидким. Жарьте блинчики так, как делаете обычно. Блины по этому рецепту получаются очень тонкими и вкусными. Не забудьте про начинку!

Блины со сгущёнкой и карамелизированными яблоками — десерт просто пальчики оближешь. Яблоки нарежьте на кусочки, обжарьте в сливочном или топлёном масле, а затем добавьте сахар и карамелизируйте до золотистой корочки.

Блинчики с грушей и маскарпоне

Приготовьте блинчики на молоке или воде и подавайте с грушевой начинкой и нежным сыром или маскарпоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / di__indie

Для любителей фруктов есть ещё один рецепт сладких блинов — с карамелизированной грушей, корицей и сливочным сыром (маскарпоне). Как готовить тесто на блины? Высыпьте в миску два стакана блинной муки. Добавьте 500 мл молока или воды. Влейте в смесь 50 мл растительного масла. Тщательно перемешайте, масса должна быть однородной. Выпекайте блинчики на хорошо прогретой сковороде, смазанной маслом.

Для карамелизации груши понадобятся: груша — 1 штука;

сахар — 1–2 столовые ложки;

корица — щепотка;

сливочное масло — чайная ложка. Грушу нарежьте небольшими кубиками. Масло растопите на сковороде, выложите в неё грушу. Добавьте сахар с корицей. Томите смесь три-четыре минуты, помешивая.

Блины пшённые бездрожжевые с куркумой

Для того чтобы пожарить пшённые блины без дрожжей, нужны: пшено — 150 граммов;

вода — 1 стакан;

мука рисовая — 1 столовая ложка;

яйцо — 2 штуки;

молоко миндальное или кокосовое — 200 мл;

масло оливковое или кокосовое — 1 столовая ложка;

мускатный орех, куркума — 0,5 чайной ложки;

соль — по вкусу.

Вечером промойте пшено и залейте горячей водой, оставьте на ночь замачиваться. Утром слейте воду, добавьте к крупе остальные ингредиенты и смешайте блендером до однородной массы. Если тесто вышло слишком густое, разбавьте молоком или водой.

Выпекаем блинчики на разогретой сковороде с антипригарным покрытием. Подаём с кусочком топлёного масла гхи Татьяна Антилогова Нутрициолог

Рецепт свекольных блинов

Блинчики со свёклой получаются очень эффектного розоватого оттенка, такие точно подаёт не каждая хозяйка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dietolog.fus

Проверенный рецепт блинов со свёклой: мука — 1 стакан;

молоко — 1,25 стакана;

ряженка — 0,5 стакана;

свёкла — 1 штука среднего размера;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

сахар — 1 столовая ложка;

сода — щепотка;

соль — 0,5 чайной ложки. Свёклу отварите и измельчите блендером, добавив молоко, пишет "Вечерняя Москва". Затем замесите тесто на блины, которые после выпекания получаются розово-сиреневыми и необычно смотрятся с белой начинкой — мороженым или творогом.

Нутовые блины с грибами

Для приготовления полезных блинов понадобятся: нутовая мука — 100 граммов;

вода —180 мл;

яйцо — 1 штука;

масло оливковое или кокосовое — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу. Для начинки: шампиньоны или другие грибы — 200 граммов;

зелень петрушки;

зубчик чеснока;

луковица.

Сначала подготовьте начинку: нарезанные на мелкие кубики грибы обжарьте на кокосовом или оливковом масле с луком и чесноком, добавьте порубленную зелень. А затем замешайте тесто: муку с водой, маслом, яйцом и солью.

Выпекаем на разогретой сковороде, в готовый блинчик заворачиваем грибы с зеленью, подаём со сметаной Татьяна Антилогова Нутрициолог

Икорно-сметанная начинка для блинов

Блины с икорно-сметанной начинкой, пожалуй, самые дорогие сердцу как прямая ассоциация с русскими традициями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mgolomazdina

Каких только способов подачи блинчиков ни придумал русский народ за столетия существования масленичных гуляний, но самой нашей начинкой можно называть, пожалуй, икорно-сметанную. Вот проверенный рецепт солёного соуса к блинам: зелёный лук порезать мелко;

сметана — 2–3 столовые ложки;

красная икорка — 2–3 столовые ложки. Подавать блины с икрой и сметаной как на фото выше. Блинчик можно макать в начинку либо же намазать все ингредиенты на него как на хлеб или завернуть внутрь.