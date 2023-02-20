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20 февраля, 14:46

"Мумий Тролль" отменил концерты в России

Рок-группа "Мумий Тролль" объявила об отмене концертов в шести российских регионах

<p>Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Виктор Кручинин</p>

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Фото © ТАСС / Виктор Кручинин

Российская рок-группа "Мумий Тролль" отменяет и переносит концерты по России, которые должны были пройти с 10 по 18 марта. Так, не состоятся выступления в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Информация появилась на сайте по продаже билетов.

Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать ТАСС причины отмены мероприятий. На сайте группы страницы тура перестали открываться.

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Рок-группа "Мумий Тролль" объявила о прекращении концертной деятельности в марте прошлого года. Музыканты выразили надежду, что в будущем они вернутся к своей музыкальной работе, хотя "придётся начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь".

Оксана Попова
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