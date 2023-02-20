Стас Михайлов объяснил, почему артистам в России тяжело зарабатывать деньги

Российский эстрадный певец и любимец многих женщин Стас Михайлов рассказал правду о доходах артистов в нашей стране. По его словам, принцип заработка музыкантов в России и на Западе сильно отличается, причём не в пользу отечественного шоу-бизнеса.

"Песня Hotel California принесла миллиарды. В Европе живут за счёт альбомов. Здесь всё совершенно по-другому: для того чтобы в России стать популярным, нужно выпустить пять-шесть дисков, чтобы хотя бы "зайти" кому-то в уши. Если ты нужен — на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги", — отметил он в интервью на шоу "Ничё святого" HiFi-стриминга "Звук".

Михайлов подчеркнул, что на самом деле жизнь отечественных артистов совсем не так легка, как может показаться на первый взгляд. Многие певцы сталкиваются со сложностями и преодолевают кучу препятствий на своём творческом пути. Труднее всего новичкам, которые только-только начинают заниматься музыкой и вливаться в шоубиз. Некоторым даже приходится думать о том, как жить, чтобы съехать со съёмной однокомнатной квартиры.

"Все говорят: артисты зажрались! Почему они зажрались-то? Это эшелон людей, которые дарят радость людям, они всегда остаются на передовой. У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают", — добавил исполнитель.