"Не предам никогда": Стас Михайлов рассказал, как его изменила любовь жены

Жизнь мужчины может кардинально измениться при появлении у него любящей женщины, рассказал Стас Михайлов в подкасте "Ничё Святого" HiFi-стриминга Звук. По его словам, до женитьбы он мог "прийти, уснуть, проснуться" и жить без интереса.

"Появление женщины, которая тебя любит и в тебя верит, является таким стимулом для мужчины! Ты делаешь вещи, про которые ты в себе даже не знал и не открывал. У меня появилась программа по жизни, и не ради того, чтобы ей доказать, что я хороший или плохой. Она меня полюбила, когда я был никто. Она для меня человек, которого я не предам никогда", — высказался он о своей жене Инне.