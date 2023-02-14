"Не предам никогда": Стас Михайлов рассказал, как его изменила любовь жены
Стас Михайлов назвал заслугой жены свои лучшие качества
Стас Михайлов с женой Инной. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Жизнь мужчины может кардинально измениться при появлении у него любящей женщины, рассказал Стас Михайлов в подкасте "Ничё Святого" HiFi-стриминга Звук. По его словам, до женитьбы он мог "прийти, уснуть, проснуться" и жить без интереса.
"Появление женщины, которая тебя любит и в тебя верит, является таким стимулом для мужчины! Ты делаешь вещи, про которые ты в себе даже не знал и не открывал. У меня появилась программа по жизни, и не ради того, чтобы ей доказать, что я хороший или плохой. Она меня полюбила, когда я был никто. Она для меня человек, которого я не предам никогда", — высказался он о своей жене Инне.
Певец добавил, что их встреча и история неслучайны. "Она мать моих детей и мудрая женщина. Самое лучшее, что вы видите в Стаcе Михайлове, добавила моя жена", заключил он.
Ранее певица Лолита Милявская впервые рассказал о своём новом избраннике. Она назвала его "достойным мужиком", однако в шестой раз выходить замуж не пожелала.