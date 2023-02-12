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12 февраля, 00:46

Валерия раскрыла секрет прочных отношений в семье

Певица Валерия: Секрет долгих отношений с Пригожиным — умение смеяться вместе

Певица Валерия рассказала, благодаря чему у них с продюсером Иосифом Пригожиным такой прочный и долгий брак. По её словам, в их семье отсутствует рутина, нет одинаковых дней. Кроме того, пару связывают общие интересы и вещи, от которых оба получают одинаковое удовольствие. Ещё один немаловажный фактор, скрепляющий союз, — умение от души посмеяться. Все эти нехитрые секреты помогли Валерии и Иосифу прожить в браке 20 лет.

"Мы умеем вместе смеяться. Мне кажется, это самый главный такой вот признак долговечных отношений — если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать, то всё пропало", — приводит Пятый канал слова Валерии на премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге.

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Однако не у всех звёзд всё гладко в личной жизни. Недавно бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина вспомнила, при каких обстоятельствах выяснила, что у супруга появилась любовница.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Анатолий Симоненко
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