Валерия раскрыла секрет прочных отношений в семье

Певица Валерия рассказала, благодаря чему у них с продюсером Иосифом Пригожиным такой прочный и долгий брак. По её словам, в их семье отсутствует рутина, нет одинаковых дней. Кроме того, пару связывают общие интересы и вещи, от которых оба получают одинаковое удовольствие. Ещё один немаловажный фактор, скрепляющий союз, — умение от души посмеяться. Все эти нехитрые секреты помогли Валерии и Иосифу прожить в браке 20 лет.

"Мы умеем вместе смеяться. Мне кажется, это самый главный такой вот признак долговечных отношений — если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать, то всё пропало", — приводит Пятый канал слова Валерии на премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге.