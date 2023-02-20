Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство

У древних славян Масленица знаменовала собой встречу двух сезонов, зимы и весны, бегство холодов и пробуждение природы. Эти дни календаря наши предки называли Комоедицей и отмечали на неделе с 21 по 28 марта. У масленых гуляний же даты "плавающие" и совпадают с Сырной седмицей — периодом, когда православные завершают последние приготовления к Великому посту. Лайф рассказывает, какого числа Масленица в 2023 году, что значит каждый день "блинной" недели, какие есть приметы и традиции.

Масленица в 2023 году: когда праздновать

В 2023 году масленичные гуляния проходят с 20 по 26 февраля, в короткую рабочую неделю. А значит, у каждого будет возможность и блины приготовить, и традиции соблюсти. Воскресенье, 26 февраля, будет Прощёным, оно предваряет Великий пост, который в этом году православные верующие будут держать с 27 февраля по 15 апреля. Главные блинные мероприятия текущей недели пройдут в период широкой Масленицы. Сожжение чучела Масленицы, которое принято мастерить в понедельник, пройдёт 26-го числа.

Что такое узкая и широкая Масленица?

Узкая Масленица — период блинной недели с понедельника по среду, когда можно прибираться в доме, заниматься разбором старых ненужных вещей. В широкую Масленицу нужно отдаться празднованиям, встречаться с друзьями, а в кульминационный день — воскресенье — сжигать чучело. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Первые три дня блинной недели — понедельник, вторник и среду — называют узкой Масленицей. В 2023-м она выпала на 20, 21 и 22 февраля. Чем отличаются две части масленой седмицы? В понедельник-среду на Масленицу можно прибираться в доме, разбирать старые вещи, избавляться от всего, что испорчено. Наши предки считали, что таким нехитрым способом можно привлечь обновления в жизнь.

Почему говорят широкая Масленица?

Широкой Масленицей называют остальные дни блинной недели — с четверга по воскресенье (в 2023-м — с 23 по 26 февраля). Главные гулянья проходят как раз в этот период, когда нужно забыть про домашние заботы и дела. Кульминацией праздника станет последний день Масленицы, 26 февраля, совпадающий с православным Прощёным воскресеньем.

Что означает каждый день Масленичной недели?

У каждого дня весёлого праздника Масленицы своё значение и чёткие традиции, которые передались нам от древних славян. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Люди интересуются, что делают каждый день Масленицы, и этот вопрос не безоснователен. Дело в том, что у праздника, который отмечали ещё древние славяне, есть чёткие традиции. Безусловно, сейчас они не соблюдаются в полной мере, но значение дней Масленицы народ хранит, передаёт из поколения в поколение.

Что делают в понедельник Масленицы?

Понедельник — первый день Масленичной недели — называют "встречей", в него принято делать горки изо льда. Согласно примете, чем дальше сани покатятся при спуске с горки, тем лучше будет качество урожая. Конечно же, в понедельник Масленицы начинается приготовление блинчиков. Первый нужно обязательно отдать бездомному. Ещё сегодня важно смастерить и выставить на улицу чучело Масленицы, которое сжигают в воскресенье.

Что делают во вторник Масленицы?

Вторник Масленицы величают "Заигрышем". В этот день устраивают весёлые игры, а ещё много гуляют на свежем воздухе, катаются на каруселях и санях.

Как отмечают Масленицу в среду?

Среда Масленой недели — "Лакомка", когда нужно потчевать гостей блинами собственного приготовления. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Среду — середину Масленой недели — в народе зовут "Лакомкой". В этот день нужно встречать гостей, потчевать их блинами и другими угощениями. Много веков назад на "Лакомку" наши предки устраивали кулачные бои и проводили конные соревнования.

Что делают в четверг на Масленицу?

Четверг Масленицы — "Разгуляй", день когда начинаются широкие гулянья. В этот день нужно прекратить все работы по дому, так как принято веселиться, водить хороводы и петь песни, а ещё играть в снежки, разводить костры и прыгать через огонь, и, конечно, объедаться блинами.

Что делают на 5 день Масленицы?

Пятница в Масленицу — "Тёщины вечёрки". По старинной традиции в этот день зятья приглашают в дом тёщ и угощают блинчиками. Что интересно, пекут угощения не мужчины, а их жёны. Неженатым парням в масленичную пятницу можно заняться поиском любимой девушки, чтобы обзавестись потенциальной тёщей.

Что делают на шестой день Масленицы?

В масленичную субботу, которую называют "Золовкиными посиделками", невестка приглашает к себе сестёр и других родственниц мужа, поит чаем и угощает блинами. В первый выходной Масленицы гостям принято дарить небольшие подарки.

Что делают в воскресенье Масленицы?

В воскресенье Масленицы во время народных гуляний сжигают чучело, а ещё просят прощения у родных, потому что в православной традиции этот день, предваряющий начало Великого поста, называют Прощёным. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Последний день Масленицы — воскресенье — ознаменуется проводами зимы и ожиданием прихода весны. На седьмой день блинной недели нужно обязательно сжечь чучело, а ещё попросить прощения у родных и близких людей за размолвки, которые случались у вас в прошедший год. Верующие называют это воскресенье Прощёным.

В чём смысл Прощёного воскресенья и что надо делать 26 февраля?

За Масленицей, в понедельник, 27 февраля, последует начало Великого поста. В православии последний день блинной недели — Прощёное воскресенье, когда нужно извиниться перед родственниками и самому простить обидчиков. За несколько дней до поста начинают действовать ограничения, правила, рассказал отец Николай "Вечерней Москве".

26 февраля совершается заговенье на Великий пост. В целом в период Сырной недели с 20-го по 26-е число лучше не употреблять продукты животного происхождения. Хорошая новость в том, что молочные и кондитерские изделия кушать можно, так что ограничений на блины нет, но и налегать особо не стоит, ведь чревоугодие — один из смертных грехов. Масленая неделя — время подготовки к посту, потому лучше избегать громких гуляний и дебоширства, подчеркнул представитель духовенства.

Приметы и суеверия на Масленицу

Пожалуй, ни один праздник не обходится без примет и суеверий, и блинная неделя не исключение. Ниже собрали главные приметы Масленицы.

Погодные приметы в блинную неделю

Приметы на погоду считают самыми верными, ведь наблюдения велись годами и передавались буквально из уст в уста. Погодные приметы на Масленицу были такие: Если в канун Масленицы ударил мороз, жди тёплого лета, но не жаркого.

Если воскресенье перед Масленой неделей пасмурное и дождливое, весной обязательно идите по грибы — вас ждёт большой урожай.

Плохая погода в Прощёное воскресенье сулила ясную и тёплую весну.

Сосульки на крышах в Масленицу обещали год урожайный, успешный для новых начинаний.

Приметы на замужество на Масленицу

На Масленицу девушки гадали на блинах. Например, угощали испечённым блинчиком первого встречного и верили, что суженного будут звать так, как и этого мужчину. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Одиноких девушек интересовали в первую очередь "масленые" приметы, связанные с вступлением в брак: Если первый блин, испечённый девицей, выходил ровным и золотым, легко переворачивался на сковороде, всё говорит о счастливом и скором замужестве.

Если же блин липнет к сковородке, свадьбы в ближайший год можно не ждать.

Если на Масленицу одинокая девушка повстречала мужчину подшофе, скоро и суженого найдёт.

Количество дырочек в блине указывало на то, сколько детей будет в семье.

"Блинные" приметы и суеверия

Золотой блинчик, напоминающий тёплое солнышко, которого так не хватает зимой, — главный символ Масленицы. По количеству и форме блинов наши предки судили о том, что их ждёт в будущем. Вот какие существуют "блинные" суеверия и приметы: Сколько золотых блинов получилось у хозяйки, столько солнечных дней будет весной–осенью. Здесь главное помнить, что всего в меру, а то можно перестараться и навлечь зной с засухой;

Первый блин Масленой недели следует отдать неимущему, чтобы помянуть души умерших родных;

Если первый блин пропечённый, румяный, весь год болезни будут обходить семью стороной. Если же вышло наоборот, предстоит противостоять недугам;

Первый блин кружевной и тонкий? Жизнь целый год будет лёгкая, благостная. Ну а если блинчик плотный, толстый, вам придётся упорно и долго трудиться;

Резать блины ножом нельзя категорически — острый предмет навлечёт беду.