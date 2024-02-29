Православные праздники в марте: Церковный календарь – 2024 Главные церковные даты марта 2024-го: Масленица, Великий пост, Родительские субботы. Об этих и других значимых событиях мартовского православного календаря — рассказываем в нашем материале. 28 февраля, 21:00 Какие православные праздники будут в марте 2024 года? Фото © Shutterstock

Март — особое время для православных христиан. В этом месяце Русская православная церковь отмечает целых 65 праздников, посвящённых памяти различных святых. Но особое значение имеет начало Великого поста, периода подготовки верующих к главному христианскому празднику — Пасхе, Светлому Христову Воскресению, времени духовного очищения и обновления. В марте также верующих ожидают две родительские субботы, напоминающие о важности поминовения усопших и связи с предками. Весь месяц пропитан особым духом и значимостью для православных христиан.

Самые важные для христиан даты марта

9 марта — Суббота мясопустная (Вселенская родительская);

— Суббота мясопустная (Вселенская родительская); 11–17 марта — Масленица;

— Масленица; 15 марта — День Иконы Чудотворной — Божия Матерь Державная;

— День Иконы Чудотворной — Божия Матерь Державная; 18 марта — Великий пост (начало);

— Великий пост (начало); 22 марта — День памяти святых сорока мучеников Севастийских.

Церковный календарь на март 2024 года. Инфографика © Life.ru

Главные церковные праздники в марте 2024 года в России

В марте текущего года нет великих и двунадесятых праздников. Тем не менее важной датой для христиан является канун Великого поста — Прощёное воскресенье. В 2024 году оно выпадает на 17 марта.

1 марта, пятница: День памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, День памяти великомученика Феодора Тирона;

День памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, День памяти великомученика Феодора Тирона; 2 марта, суббота: День памяти Космы Яхромского, День памяти святителя Льва I;

День памяти Космы Яхромского, День памяти святителя Льва I; 3 марта, воскресенье : День памяти преподобного Феодора Санаксарского, День памяти апостолов от 70 Филимона и Архиппа (День Архипа и Филимона);

: День памяти преподобного Феодора Санаксарского, День памяти апостолов от 70 Филимона и Архиппа (День Архипа и Филимона); 4 марта, понедельник : День памяти Корнилия Псково-Печерского, День памяти Льва Катанского, День памяти Агафона Печерского;

: День памяти Корнилия Псково-Печерского, День памяти Льва Катанского, День памяти Агафона Печерского; 5 марта, вторник: День памяти Тимофея Олимпийского (Тимофей-весновей), День памяти архиепископа Евстафия Антиохийского;

День памяти Тимофея Олимпийского (Тимофей-весновей), День памяти архиепископа Евстафия Антиохийского; 6 марта, среда: Обретение мощей мучеников возле Евгениевых ворот;

Обретение мощей мучеников возле Евгениевых ворот; 7 марта, четверг: День памяти Поликарпа Смирнского (Поликарпов день), Обретение мощей блаженной Матроны Московской;

День памяти Поликарпа Смирнского (Поликарпов день), Обретение мощей блаженной Матроны Московской; 8 марта, пятница : День памяти первого и второго обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

: День памяти первого и второго обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 9 марта, суббота: Вселенская родительская (мясопустная) суббота, День памяти святителя Тарасия Константинопольского (Тарас Бессонный);

Вселенская родительская (мясопустная) суббота, День памяти святителя Тарасия Константинопольского (Тарас Бессонный); 10 марта, воскресенье: День памяти святителя Порфирия (Порфирий Поздний);

День памяти святителя Порфирия (Порфирий Поздний); 11 марта, понедельник: Первый день Масленичной недели, День памяти Прокопия Декаполита (Прокоп-дорогорушитель), День памяти преподобного Тита;

Первый день Масленичной недели, День памяти Прокопия Декаполита (Прокоп-дорогорушитель), День памяти преподобного Тита; 12 марта, вторник: День памяти преподобного Василия Декаполита (Василий-капельник), День памяти блаженного Николая Саллоса Псковского и священномученика Арсения Ростовского;

День памяти преподобного Василия Декаполита (Василий-капельник), День памяти блаженного Николая Саллоса Псковского и священномученика Арсения Ростовского; 13 марта, среда: День памяти преподобного Иоанна Кассиана (Касьянов день);

День памяти преподобного Иоанна Кассиана (Касьянов день); 14 марта, четверг: День православной книги;

День православной книги; 15 марта, пятница: День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, праздник Иконы Божией Матери, именуемой Державная;

День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, праздник Иконы Божией Матери, именуемой Державная; 16 марта, суббота: День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (Евтропиев день), Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (Сырная суббота);

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (Евтропиев день), Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (Сырная суббота); 17 марта, воскресенье: Прощёное воскресенье (воспоминание Адамова изгнания), День памяти благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Вологодского, благоверного князя Вячеслава Чешского и преподобного Герасима Иорданского;

Прощёное воскресенье (воспоминание Адамова изгнания), День памяти благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Вологодского, благоверного князя Вячеслава Чешского и преподобного Герасима Иорданского; 18 марта, понедельник: Начало Великого поста, празднование, посвящённое обретению святых мощей князя Феодора, Смоленского и Ярославского, и двух его сыновей в Ярославле в 1463 году, День памяти мученика Конона Исаврийского (Конон-огородник);

В 2024 году на март приходится начало Великого поста. Фото © Shutterstock

19 марта, вторник: День памяти мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними;

День памяти мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними; 20 марта, среда : День памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора в Херсоне;

: День памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора в Херсоне; 21 марта, четверг: День памяти преподобного Феофилакта Никомидийского;

День памяти преподобного Феофилакта Никомидийского; 22 марта, пятница: День памяти сорока мучеников Севастийских (Сороки);

День памяти сорока мучеников Севастийских (Сороки); 23 марта, суббота: День памяти мучеников Кодрата и иже с ним (Василиса Коринфская);

День памяти мучеников Кодрата и иже с ним (Василиса Коринфская); 24 марта, воскресенье: Перенесение мощей мученика Епимаха Нового, День памяти святителя Софрония Премудрого, День памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского;

Перенесение мощей мученика Епимаха Нового, День памяти святителя Софрония Премудрого, День памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского; 25 марта, понедельник: День памяти Симеона Нового Богослова, День памяти Феофана Исповедника (Феофанов день), День памяти святителя Григория Двоеслова, папы римского;

День памяти Симеона Нового Богослова, День памяти Феофана Исповедника (Феофанов день), День памяти святителя Григория Двоеслова, папы римского; 26 марта, вторник: Перенесение мощей святителя Никифора Исповедника (Никифоров день);

Перенесение мощей святителя Никифора Исповедника (Никифоров день); 27 марта, среда : День памяти преподобного Венедикта Нурсийского (Венедиктов день);

: День памяти преподобного Венедикта Нурсийского (Венедиктов день); 28 марта, четверг: День памяти святого Агапия и семи мучеников его, священномученика Александра Сидского (Александров день);

День памяти святого Агапия и семи мучеников его, священномученика Александра Сидского (Александров день); 29 марта, пятница: День памяти мученика папы Ларандского, святителя Серапиона Новгородского и мученика Савина Египетского;

День памяти мученика папы Ларандского, святителя Серапиона Новгородского и мученика Савина Египетского; 30 марта, суббота: День памяти преподобного Алексия, человека Божия (Алёша Тёплый), День памяти преподобного Макария Калязинского, вторая суббота Великого поста, это день поминовения усопших;

День памяти преподобного Алексия, человека Божия (Алёша Тёплый), День памяти преподобного Макария Калязинского, вторая суббота Великого поста, это день поминовения усопших; 31 марта, воскресенье: День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Сколько длится Великий пост в марте 2024-го

Великий пост, известный также как Великая четыредесятница, является одним из самых строгих и продолжительных постов в Православной церкви. Он установлен в память о том, как Спаситель, согласно евангельским текстам, сорок дней постился в пустыне.

Сроки Великого поста меняются каждый год в зависимости от даты Пасхи. В 2024 году Великий пост будет длиться с 18 марта по 4 мая.

После окончания Великого поста наступает Страстная неделя, которая напоминает о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа. В общей сложности православные христиане постятся перед Пасхой в течение 48 дней.

Цель поста заключается не только в воздержании от определённых видов пищи, таких как мясо, рыба, молоко и яйца, но и в духовном очищении и обновлении. Верующие стремятся усмирить свои страсти и помыслы, готовясь к величайшему христианскому празднику — Пасхе. В 2024 году Пасха отмечается 5 мая.

Дни поминовения усопших, или Родительские субботы в марте 2024-го

Каждый год Родительские субботы приходятся на разные даты согласно календарю других религиозных праздников. В марте 2024 года верующих ожидают два особенных дня в память усопших: Мясопустная родительская суббота, известная также как Вселенская родительская суббота (9 марта), и суббота второй седмицы Великого поста (30 марта). Церковь призывает поддерживать тесные отношения христианской любви и мира не только с живыми, но и с ушедшими в иную жизнь, поминая и молясь за них.

Мясопустная суббота предшествует неделе Масленицы и также известна как маленькая Масленица. В первую Родительскую субботу позволяется употребление мяса, однако в период поста верующие от него воздерживаются. Поэтому название этого дня объясняется сочетанием слов "мясо" и "отпустить".

Вторая суббота Великого поста — ещё один день в память усопших. Во время богослужений в этот день и в другие Родительские субботы произносятся молитвы за упокой души.

Авторы Андрей Соколов