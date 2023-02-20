Pharaoh намекнул на свадьбу, и фанаты тут же вычислили счастливицу — ведьму из "Битвы экстрасенсов"

Российский рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, недвусмысленно дал понять фанатам, что теперь его сердце несвободно. В соцсети он опубликовал фото, где на безымянных пальцах его и избранницы красуются кольца.

Музыкант сопроводил снимок эмодзи в виде сердца и бокала. Он не стал ничего комментировать, однако поклонники уже вычислили, что женой их кумира стала участница финала "Битва экстрасенсов" Соня Егорова, с которой исполнитель встречается с прошлого года. Это подтвердила и сама ведьма — она показала фото руки рэпера с кольцом.