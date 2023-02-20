Pharaoh намекнул на свадьбу, и фанаты тут же вычислили счастливицу — ведьму из "Битвы экстрасенсов"
Рэпер Pharaoh и финалистка "Битвы экстрасенсов" показали фото с обручальными кольцами
Рэпер Pharaoh и Соня Егорова. Фото © Wikipedia, VK / Соня Егорова
Российский рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, недвусмысленно дал понять фанатам, что теперь его сердце несвободно. В соцсети он опубликовал фото, где на безымянных пальцах его и избранницы красуются кольца.
Рэпер Pharaoh намекнул на свадьбу с Соней Егоровой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / coldsiemens
Музыкант сопроводил снимок эмодзи в виде сердца и бокала. Он не стал ничего комментировать, однако поклонники уже вычислили, что женой их кумира стала участница финала "Битва экстрасенсов" Соня Егорова, с которой исполнитель встречается с прошлого года. Это подтвердила и сама ведьма — она показала фото руки рэпера с кольцом.
Рэпер Pharaoh женился. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / sonya_egorova
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Игорь Саруханов женился, однако решил не афишировать этот факт. По его словам, неважно, каким по счёту оказался брак, главное — прочность уз.