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20 февраля, 16:06

Pharaoh намекнул на свадьбу, и фанаты тут же вычислили счастливицу — ведьму из "Битвы экстрасенсов"

Рэпер Pharaoh и финалистка "Битвы экстрасенсов" показали фото с обручальными кольцами

<p>Рэпер Pharaoh и Соня Егорова. Фото © Wikipedia, VK / <a href="https://vk.com/id443507904?z=photo443507904_457239604/photos443507904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Соня Егорова</a></p>

Рэпер Pharaoh и Соня Егорова. Фото © Wikipedia, VK / Соня Егорова

Российский рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, недвусмысленно дал понять фанатам, что теперь его сердце несвободно. В соцсети он опубликовал фото, где на безымянных пальцах его и избранницы красуются кольца.

Рэпер Pharaoh намекнул на свадьбу с Соней Егоровой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / coldsiemens

Рэпер Pharaoh намекнул на свадьбу с Соней Егоровой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / coldsiemens

Музыкант сопроводил снимок эмодзи в виде сердца и бокала. Он не стал ничего комментировать, однако поклонники уже вычислили, что женой их кумира стала участница финала "Битва экстрасенсов" Соня Егорова, с которой исполнитель встречается с прошлого года. Это подтвердила и сама ведьма — она показала фото руки рэпера с кольцом.

Рэпер Pharaoh женился. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / sonya_egorova

Рэпер Pharaoh женился. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / sonya_egorova

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Игорь Саруханов женился, однако решил не афишировать этот факт. По его словам, неважно, каким по счёту оказался брак, главное — прочность уз.

28-летний мужчина женился на воздушных шарах

28-летний мужчина женился на воздушных шарах

Татьяна Миссуми
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