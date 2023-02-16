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16 февраля, 17:06

28-летний мужчина женился на воздушных шарах

В Индии мужчина женился на воздушных шарах по большой любви

<p>В Индии мужчина женился на воздушных шарах. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tuko_co_ke/status/1626209697295486977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tuko.co.ke</a></p>

В Индии мужчина женился на воздушных шарах. Фото © Twitter / Tuko.co.ke

28-летний Аакаш Маджумдар из Индии женился на воздушных шарах, потому что испытывает к ним влечение и сильную любовь. Об этом пишет Mirror.

В Индии мужчина женился на воздушных шарах. Фото © Twitter / Tuko.co.ke

В Индии мужчина женился на воздушных шарах. Фото © Twitter / Tuko.co.ke

"Мне нравится их присутствие и тепло. Я целую свои воздушные шары, провожу с ними много времени", — признался индиец.

Мужчина живёт в Мумбаи и держит дома огромную коллекцию шаров. По его словам, он даже спит с ними и чувствует сильную влюблённость к этим надувным "красоткам" округлых форм. Мужчина сделал предложение шарам и их молчание счёл за согласие. Теперь он всем говорит, что его сердце занято.

"Наша любовь настолько сильна, что я не могу жить без них", сказал Маджумдар и добавил, что о шарах приходится заботиться, ведь они могут лопнуть.

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Татьяна Миссуми
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