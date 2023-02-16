28-летний мужчина женился на воздушных шарах

28-летний Аакаш Маджумдар из Индии женился на воздушных шарах, потому что испытывает к ним влечение и сильную любовь. Об этом пишет Mirror.

В Индии мужчина женился на воздушных шарах. Фото © Twitter / Tuko.co.ke

"Мне нравится их присутствие и тепло. Я целую свои воздушные шары, провожу с ними много времени", — признался индиец.

Мужчина живёт в Мумбаи и держит дома огромную коллекцию шаров. По его словам, он даже спит с ними и чувствует сильную влюблённость к этим надувным "красоткам" округлых форм. Мужчина сделал предложение шарам и их молчание счёл за согласие. Теперь он всем говорит, что его сердце занято.

"Наша любовь настолько сильна, что я не могу жить без них", — сказал Маджумдар и добавил, что о шарах приходится заботиться, ведь они могут лопнуть.