Как теперь выглядит Дмитрий Тарасов, который побрился налысо и пересадил волосы

Дмитрий Тарасов, казалось, никогда не стеснялся залысин, но, похоже, собственный внешний вид очень волнует футболиста. Спортсмен, который транслирует подписчикам свою жизнь буквально в онлайн-режиме, рассказал и показал, как ездил в Петербург на пересадку волос.

"Вчера я сделал операцию по пересадке волос, очень качественно. Приехали мастера из Турции, поэтому я был спокоен", — признался Тарасов, а после запостил кадры с процедуры.

Футболист Дмитрий Тарасов побрился налысо и сделал операцию по пересадке волос. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Перед пересадкой шевелюры бывшему мужу Ольги Бузовой пришлось побриться налысо. "Скоро буду волосатым. Вообще не больно, вообще пофиг, что подстригли, всё супер идёт, скоро увидите результат", — пообещал Тарасов.

"Добрые" комментарии не заставили себя ждать: "Вот у людей проблемы 😂", "Лучше б мозг пересадил", "Какой придурок 😂😂", "А зачем? Он что, разве лысый был?", "Плешивый", "Чего только не сделаешь за рекламу, когда нет денег и работы🙈".