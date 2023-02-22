"Я ею восхищаюсь": Разведённый Лепс рассекретил новую возлюбленную, которая моложе на 30 лет
Григорий Викторович признался, что познакомился с красоткой случайно. Лепс утверждает, что предан новой пассии и без ума от неё.
Народный артист России Григорий Лепс всегда пользовался успехом у дам, но долгие годы главной женщиной для него была супруга Анна Шаплыкова. Всё изменилось в декабре 2021-го, когда Лепс внезапно развёлся, а затем стал героем светской хроники: певцу начали приписывать роман с телеведущей Юлией Барановской. С тех пор журналисты и поклонники таланта гадали, кто же займёт место в сердце Григория Викторовича. Вечером 21 февраля Лепс, который не любит впускать посторонних в личную жизнь, разоткровенничался с прессой: рассказал о новой возлюбленной и о том, с кем ездил в Таиланд.
"Я ездил отдыхать абсолютно один. Я был один, у меня не было девушки, я ездил один, — заявил Лепс и рассекретил информацию о даме, с которой теперь встречается: — Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня так, лет на 30".
Напомним, год назад, через пару месяцев после развода, Лепс был застукан за поцелуями с эффектной блондинкой, которая ему в дочери годится.
Григорий Лепс — российский певец, композитор и музыкальный продюсер. Начав восхождение на песенный олимп как ресторанный артист, стал живой легендой отечественной эстрады, настоящим символом эпохи. Без его "Рюмки водки на столе" не обходится ни одно застолье, эта композиция — хит № 1 в плейлистах русскоязычных караоке. А звёздные дуэты со Стасом Пьехой, Ириной Аллегровой, Тимати, Ани Лорак и другими популярными исполнителями стали классикой современной российской поп-музыки. Подробнее о творческом пути и личной жизни Лепса читайте на сайте uznayvse.ru.
ТАСС / Геодакян Артём