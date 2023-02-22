"Я ею восхищаюсь": Разведённый Лепс рассекретил новую возлюбленную, которая моложе на 30 лет

Народный артист России Григорий Лепс всегда пользовался успехом у дам, но долгие годы главной женщиной для него была супруга Анна Шаплыкова. Всё изменилось в декабре 2021-го, когда Лепс внезапно развёлся, а затем стал героем светской хроники: певцу начали приписывать роман с телеведущей Юлией Барановской. С тех пор журналисты и поклонники таланта гадали, кто же займёт место в сердце Григория Викторовича. Вечером 21 февраля Лепс, который не любит впускать посторонних в личную жизнь, разоткровенничался с прессой: рассказал о новой возлюбленной и о том, с кем ездил в Таиланд.

"Я ездил отдыхать абсолютно один. Я был один, у меня не было девушки, я ездил один, — заявил Лепс и рассекретил информацию о даме, с которой теперь встречается: — Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня так, лет на 30".

Напомним, год назад, через пару месяцев после развода, Лепс был застукан за поцелуями с эффектной блондинкой, которая ему в дочери годится.