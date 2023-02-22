Что теперь происходит с Анастасией Заворотнюк, которую отправили домой из онкоклиники

Фанаты Анастасии Заворотнюк с надеждой восприняли новость о выписке актрисы из онкологической клиники в Москве. "Прекрасная няня", у которой диагностирована глиобластома, находилась на лечении в больнице целых пять месяцев. Домой Заворотнюк забрал любимый супруг Пётр Чернышёв. В каком состоянии сейчас находится артистка, поклонникам остаётся только гадать, ведь её семья упорно молчит.

Между тем тот факт, что звезда борется с самой агрессивной формой рака мозга вот уже четыре года, воодушевляет, поскольку большинство пациентов с данным диагнозом не живут больше двух лет. По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, лечение проводится по регламенту: сначала операция по удалению опухоли (в случаях, когда это возможно), затем лучевая терапия и несколько циклов химиотерапии.

По моему опыту, если человек прожил четыре года, врачи применяют не только стандартные методы терапии. С глиобластомой ведь какая история? Для этой болезни нет официальной терапии второй линии. Это значит, что, если пациенту провели операцию, лучевую терапию и химиотерапию, но у него возник рецидив, стандартной схемы лечения уже не существует. Дальше уже начинается искусство Игорь Долгополов Врач-онколог, доктор медицинских наук

Заворотнюк изначально было предложено несколько экспериментальных методов борьбы с онкологией. Выбор пал на иммунную терапию в Институте онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. На людях актриса не появлялась давным-давно, и о том, как она изменилась за годы лечения, остаётся только догадываться. Как объяснил Долгополов, человек становится инвалидом, если изначально опухоль занимала половину мозга. Если же глиобластома была небольшой и её успешно удалили, то пациент ведёт привычный образ жизни и его болезнь не более заметна, чем, например, артрит.

В целом качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать Игорь Долгополов Врач-онколог, доктор медицинских наук