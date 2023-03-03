Привет, старость: 7 любимых отечественных сериалов, которые мы смотрели 16 лет назад

Порой в суете и каждодневных делах можно и не заметить, как быстро летит время. И если раньше практически все сериалы, крутящиеся по ТВ-каналам, были знакомы, то сегодня в разнообразии подобного контента легко запутаться. Где же всеми любимые истории, почему их перестали показывать? Возможно, ответ вас шокирует, но мы не можем молчать. Большинству популярных российских сериалов уже больше 15 лет с момента выпуска. Готовы почувствовать себя старыми?

"Тайны следствия", год выпуска — 2000

Вышел 23 года назад

Кадр из сериала "Тайны следствия". Реж. Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум, сценаристы Елена Топильская, Алена Купцова, Вера Шер / kinopoisk.ru

Наверное, не осталось уже человека, кто не слышал бы про знаменитую Марию Сергеевну из популярного детективного сериала под названием "Тайны следствия". Занимательные истории работников русской полиции во главе с хрупкой, но морально сильной женщиной не оставили зрителей равнодушными. За 22 сезона — сериал выходит до сих пор — судьба главной героини, роль которой исполняет неподражаемая Анна Ковальчук, всё так же волнует сердца верных поклонников.

"Всегда говори "всегда", год выпуска — 2003

Вышел 20 лет назад

Кадр из сериала "Всегда говори "всегда". Реж. Алексей Козлов, сценарист Татьяна Устинова

Нетипичная история современной Золушки из провинции, которую сыграла знаменитая российская актриса Мария Порошина. В своё время этот сериал вдохновлял юных девушек находить силы и таланты, чтобы тоже покорять столицу. Смысл картины в том, чтобы позволять себе рисковать и пробовать что-то новое. Возможно, именно так вы сможете найти счастье и путь к успеху.

"Солдаты", год выпуска — 2004

Вышел 19 лет назад

Кадр из сериала "Солдаты". Реж. Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун, Сергей Олехник

Весёлый и лёгкий сериал про служащих и наслаждающихся всеми "благами" армейской жизни ребят крутили по телику в далёком 2004 году. Именно в заставке "Солдат" зрители слышали знаменитую песню "Юность в сапогах". Особенно сильно публике пришлись по вкусу хрестоматийный командир (личность, которая часто в реальной жизни становится героем анекдотов) и незабываемый товарищ прапорщик, роль которого исполнил Алексей Маклаков.

"Моя прекрасная няня", год выпуска — 2004

Вышел 19 лет назад

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня". Реж. Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, Эдуард Радзюкевич, сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон, Константин Наумочкин / kinopoisk.ru

Няня Вика оказалась любимицей не только детей семейства Шаталиных, но и миллионов зрителей. Многие её выражения, как и Константина, дворецкого, стали крылатыми фразами. И пусть на сегодняшний день эта история вызывает больше ностальгию, чем желание пересмотреть сериал от начала до конца, но для Анастасии Заворотнюк главная роль в ситкоме стала культовой. Сейчас же вся страна переживает за "прекрасную няню", борющуюся с раком мозга уже четыре года. Недавно артистку отправили домой.

"Не родись красивой", год выпуска — 2005

Вышел 18 лет назад

Кадр из сериала "Не родись красивой". Реж. Карен Захаров, Станислав Назиров, Роман Просвирнин, сценаристы Елена Кряковцева, Михаил Соколовский, Светлана Яшина

Иногда и с невзрачной внешностью можно добиться небывалых высот — было бы желание. Любимая многими сказка о любви в сентябре 2023 года отметит своё совершеннолетие. Судьба Кати Пушкарёвой, её роман с начальником Андреем Ждановым и интриги, поджидавшие на каждом шагу в фирме по производству модной одежды Zimaletto, волновали зрителей на протяжении полутора лет, пока 7 июля 2006 года не показали последний эпизод с настоящим хеппи-эндом.

"Кадетство", год выпуска — 2006

Вышел 17 лет назад

Кадр из сериала "Кадетство". Реж. Сергей Арланов, Дмитрий Дакович, Валентин Козловский, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун, Сергей Олехник

Один из самых популярных сериалов нулевых — "Кадетство". История про не всегда лёгкую, но насыщенную событиями жизнь ребят на службе в Суворовском училище. Каждый из героев попал туда по своим причинам, все разные по характеру и стремлениям в жизни. Но дружба и дух товарищества смогли объединить молодых людей, превратив в настоящую семью.

"Папины дочки", год выпуска — 2007

Вышел 16 лет назад

Кадр из сериала "Папины дочки". Реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов