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3 марта, 12:17

"Таким только в ад": Поплавская жёстко осудила актёра Канахина после атаки на брянские сёла

Поплавская: Карьера актёра Канахина завершилась страшно — ролью предателя и убийцы

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/18380/foto/383172/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © kino-teatr.ru

Карьера актёра Кирилла Канахина, который был одним из диверсантов, атаковавших Брянскую область 2 марта, завершилась страшно — ролью предателя и убийцы. Об этом заявила актриса Яна Поплавская, сообщает РИА "Федералпресс".

"Имена таких тварей нужно стирать из всех архивов, уничтожать любые упоминания. Не трогать только мать, для неё это и так огромная потеря. Ей нельзя предъявить — за взрослых детей матери не в ответе. Взрослые дети должны отвечать за старых родителей. Но у ублюдков нет родных, у них семья — такие же националистические твари и выродки. Таким дорога только в ад", — написала Поплавская в телеграм-канале.

Она добавила, что в 2018 году актёр уехал на Украину и присоединился к националистам, предав родной народ. Поплавская назвала его выродком и ублюдком. При этом, по её словам, фильмы с Канахиным всё ещё можно смотреть в некоторых онлайн-кинотеатрах.

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Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском.

Никита Осипов
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