"Таким только в ад": Поплавская жёстко осудила актёра Канахина после атаки на брянские сёла

"Имена таких тварей нужно стирать из всех архивов, уничтожать любые упоминания. Не трогать только мать, для неё это и так огромная потеря. Ей нельзя предъявить — за взрослых детей матери не в ответе. Взрослые дети должны отвечать за старых родителей. Но у ублюдков нет родных, у них семья — такие же националистические твари и выродки. Таким дорога только в ад", — написала Поплавская в телеграм-канале.