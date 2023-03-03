Соединение Юпитера и Венеры с 2 по 5 марта: Что означает и в чём опасность для знаков зодиака

Возможно, в последние недели вы замечали на небосклоне две яркие точки рядом с Луной. Это не звёзды. Так интенсивно светятся планеты. Они всё приближались друг к другу и 2 марта оказались на расстоянии в полградуса. Началось редкое астрологическое событие — соединение Юпитера и Венеры. Через несколько дней, 5 марта, планеты окажутся на максимально близком расстоянии друг от друга. Как энергетически отразится на знаках зодиака это время и чего ожидать от слияния планет с 2 по 5 марта 2023 года? Разбираемся вместе.

Юпитер и Венера — покровители каких знаков зодиака

Что означает соединение Венеры и Юпитера. Фото © Freepik

Эзотерики часто говорят про великую силу, заключённую в этих планетах нашей Солнечной системы, наделяя небесные светила различными качествами. Венера — богиня любви. Согласно поверью, в её силах повлиять на события, связанные с романтикой. А вот Юпитер считается покровителем богатства и удачи. В период соединения планет с 2 по 5 марта многие люди ожидают приятных событий, положительных перемен в жизни и много удачи. Интересно, что оба светила способствуют творческой самореализации. Венера выступает покровителем знаков зодиака Телец и Весы. А влиянию Юпитера в большей степени подвержены знаки зодиака Стрелец и Рыбы.

Чего ждать от слияния Венеры и Юпитера с 2 по 5 марта 2023 года

Слияние Юпитера и Венеры 5 марта 2023 года приведёт к позитивным изменениям в разных сферах жизни, включая любовь, работу и учёбу. Некоторые люди могут встретить свою половинку или найти надёжного товарища. Другие значительно улучшат финансовые возможности и успешно завершат недавние проекты на работе. Главное, в период с 2 по 5 марта сохранять веру в себя и оставаться на позитиве, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, подаренными соединением Венеры и Юпитера.

Чего нельзя делать с 2 по 5 марта, когда соединятся Юпитер и Венера

Последствия слияния Венеры и Юпитера. Фото © Getty Images / Lorenzo Di Cola / NurPhoto

Разгневать покровителей и испортить себе весну очень легко, если в период соединения Венеры и Юпитера совершать "запрещённые" действия. В период с 2 по 5 марта нельзя делать следующее: Думать о плохом и планировать месть.

Ругаться, провоцировать на конфликты и уходить из семьи.

Быть неуверенным в своих силах, возможностях и талантах.

Медлить с принятием решений.

Обманывать, врать и подставлять других людей.

Что можно делать во время соединения Венеры и Юпитера 2023 года

А вот чтобы получить поощрение небесных светил и новый глоток вдохновения, нужно смело планировать и пытаться в период с 2 по 5 марта приблизиться к своей мечте. Рассматривать любые предложения о сотрудничестве. Именно они помогут достичь необходимых трансформаций, вырасти в профессиональном плане. Не бояться слышать себя. Реализовывать даже самые странные творческие идеи — они вполне могут привести к успеху и славе.

Последствия парада планет для всех знаков зодиака

К чему приведёт парад планет. Фото © iStock / Getty Images / iStock / frentusha

Соединение Юпитера и Венеры — часть парада планет, который начался в конце февраля. Представители всех знаков зодиака ощутят его влияние по-разному. Для некоторых это может быть время упадка, снижения физических и эмоциональных сил. А вот для других окажется периодом успеха и решения сложных проблем. Важно оставаться внимательным к окружающему миру, следить за своим состоянием и доверять интуиции, чтобы увидеть возможности и вовремя ими воспользоваться.