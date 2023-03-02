Любовный гороскоп на март 2023 года: Что принесёт первая неделя весны каждому знаку зодиака

2 марта Меркурий войдёт в знак зодиака Рыб, и это лучший день для того, чтобы признаться в любви. Полнолуние в Деве 7 марта означает конец одного полугодового цикла и начало другого. Подумайте о том, как бы вы хотели прожить следующие шесть месяцев. Март несёт много перемен, но все они — к лучшему.

Астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун. Фото © Предоставлено LIFE

Любовный прогноз с 1 по 5 марта для знака зодиака Овен

Овен в первых числах марта почувствует себя очень привлекательным. Фото © Freepik / Vectonauta

Носители знака зодиака Овен умеют производить впечатление уверенного в себе человека. Но за этой внешностью часто прячется большая тайна. В марте 2023 года велика вероятность встретить человека, который поймёт тонкую душу представителя огненной стихии и поможет в какой-то степени обрести себя. После 20 марта привлекательность Овнов сильно возрастёт. Позвольте себе исполнение любых романтических фантазий, даже на первый взгляд странных.

Любовный прогноз для знака зодиака Телец с 1 по 5 марта

В марте носители знака зодиака Телец могут ждать начало романтических отношений. Фото © Freepik / Vectonauta

Идеальные отношения для обладателей знака зодиака Телец — те, что основаны на взаимопонимании. Не удивляйтесь, если вдруг одна из дружеских связей перерастёт в марте 2023 года в нечто большее. А если вы уже в отношениях, подумайте, получится ли стать для партнёра хорошим приятелем? И что вы ещё можете сделать для укрепления вашей с ним дружеской связи.

Любовный прогноз с 1 по 5 марта для знака зодиака Близнецы

Близнецам в марте важно задуматься, чего в отношениях не хватает. Фото © Freepik / Vectonauta

Март — это месяц рождённых под знаком зодиака Близнецы. Честность и открытость принесёт гармонию в личную жизнь. Позвольте себе максимум флирта: выбирайте яркие наряды, кокетничайте в социальных сетях. Новолуние 20 марта пробудит скрытые фантазии и желания. Не спешите реализовывать их все, но присмотритесь и поймёте, чего вам действительно не хватает в отношениях.

Любовный прогноз на март с 1-го по 5-е число для знака зодиака Рак

В первых числах марта Рак изменит своё отношение к чему-то. Фото © Freepik / Vectonauta

Пришло время избавиться от всего, что не устраивает. Вероятно, это потребует от носителей знака зодиака Рак больших усилий, но сейчас представители водной стихии стоят на пороге следующего большого этапа в жизни. И надо решить, хотите ли начать его с вашим партнёром или без него. Середина месяца подарит Ракам новое знакомство или заставит по-иному взглянуть на кого-то из вашего окружения.

Любовный прогноз с 1 по 5 марта для знака зодиака Лев

В марте Львы откроют для себя чувственную сторону любви. Фото © Freepik / Vectonauta

Открыть новые глубины отношений обладателям знака зодиака Лев поможет чувственная сторона любви. Не бойтесь говорить о своих тайных желаниях, если хотите построить действительно близкую связь. Плутон в Водолее 23 марта будет означать начало глубокой личной трансформации представителей этого огненного знака, а Венера в Тельце усилит привлекательность. Будьте готовы к повышенному вниманию к вашей персоне.

Любовный прогноз на март для знака зодиака Дева с 1-го по 5-е число

Девам грозит потерять свою независимость и оказаться в романтических отношениях. Фото © Freepik / Vectonauta

Начало марта для одиноких Дев может стать концом их холостого положения. Но прежде стоит подумать о приоритетах, чего хотите именно вы? Ни к чему не обязывающего знакомства или обязательств на годы вперёд? От того, насколько честно носители знака зодиака Дева посмотрят в зеркало, будет зависеть личное счастье на протяжении нескольких следующих лет. Почаще напоминайте себе, что вы заслуживаете любви.

Любовный прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта для знака зодиака Весы

В первых числах весны Весы могут обрести гармонию с собой. Фото © Freepik / Vectonauta

Отношения с собой — тоже в какой-то степени романтика. А для Весов такие отношения часто самые важные в жизни. Только будучи в гармонии с собственным я, обладатели знака зодиака Весы могут строить крепкие связи с другими. Проверьте свои границы, не отказываете ли вы себе в чём-то важном ради чьей-то выгоды?

Любовный прогноз для знака зодиака Скорпион с 1 по 5 марта

Конец первого весеннего месяца сулит Скорпиону приключения. Фото © Freepik / Vectonauta

Проницательность рождённых под знаком зодиака Скорпион поможет в любви, вовремя подсказав, где заканчиваются фантазии и начинается реальная жизнь. Середина марта 2023-го выведет отношения на новый уровень. Если Скорпион только познакомился, связь станет прочнее, если встречаетесь давно — отношения обретут необходимую глубину. Конец первого месяца весны обещает неожиданное приключение.

Любовный прогноз с 1 по 5 марта для знака зодиака Стрелец

В марте Стрельцы почувствуют единение со второй половинкой. Фото © Freepik / Vectonauta

Отношения сейчас полны гармонии. Носители знака зодиака Стрелец чувствуют себя на одной волне с партнёром, что даёт уверенность, — совместный путь будет долгим. Вероятно, представителям огненной стихии захочется больше времени проводить вместе, и даже рутинную покупку продуктов превратить в романтическое приключение. Нежность Стрельцов делает их сексуально притягательными, но важно всё же не нарушать общественного порядка.

Любовный прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта для знака зодиака Козерог

В первые дни весны Козерогам можно и нужно делать всё, что хочется. Фото © Freepik / Vectonauta

Весна Козерогам даёт карт-бланш. Следует быть чуть менее серьёзными: флиртовать, не бояться казаться ранимыми и чувствительными. Здравый смысл представителей земной стихии не позволит переступить границы. Но внутренний романтик, который обычно спит где-то глубоко в душе, проснулся и требует ярких эмоций. Обладателям знака зодиака Козерог следует использовать момент, чтобы завести новые знакомства или вдохнуть энергию в старые, вялотекущие отношения.

Любовный прогноз на март с 1-го по 5-е число для знака зодиака Водолей

В первый месяц весны Водолеям нужно быть прямолинейными и честными с половинкой. Фото © Freepik / Vectonauta

Водолей — не самый постоянный знак зодиака. Но в марте именно стабильность в романтике может дать ту безопасность, которой так не хватает. Представителям воздушной стихии нужно подумать, чего они хотят от партнёра, и обсудить это с людьми, кому доверяют. В первый месяц весны Водолеям нужно быть прямолинейными и честными с половинкой. Такое поведение позволит добиться желаемого. А вот от всего токсичного и нездорового лучше избавиться сейчас, не дожидаясь проблем в будущем.

Любовный прогноз для знака зодиака Рыбы с 27 февраля по 5 марта

В начале марта Рыбам стоит рискнуть — всё получится так, как мечтаете. Фото © Freepik / Vectonauta