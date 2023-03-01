Ясновидящая назвала 12 дней весны 2023-го, когда жизнь может кардинально измениться

Подходить к изменениям в жизни стоит спланированно и заранее. Как оказалось, не каждый день для этого годится. Биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала, что весной 2023 года нас ждёт 12 особенных с точки зрения эзотерики дат. Эти дни либо помогут стать счастливее, либо превратят жизнь в настоящий кошмар. Но в любом случае судьба кардинально поменяется.

На какие дни марта 2023-го стоит обратить внимание

В день равноденствия, 21 марта, можно загадать желание, которое сбудется. Фото © Shutterstock

12 марта. По словам эксперта, в этот день не стоит делать необдуманные покупки и особенно — вкладываться в ремонт. А ещё можно будет чуть ли не в воздухе почувствовать напряжённую энергетику, потому лучше воздержаться от конфликтов и ссор.

21 марта — день равноденствия. То самое сакральное время, то есть наилучшее для кардинальных перемен в жизни. Если хотите улучшить своё материальное положение, то смело загадываете об этом желание. Есть большая вероятность, что мечты сбудутся.

23 марта. День, когда Плутон переходит в созвездие Водолея. Удивительное сочетание: планета отвечает за перемены, а знак — за новаторство. Как утверждает Галина Янко, эта дата окажется идеальной, чтобы проявить свои лидерские качества.

24 марта. Ещё одна важная дата весны 2023-го. Особое и самое благоприятное для перемен и масштабных дел время. Которое, кстати, продлится до первой половины апреля. Таролог уверяет — это лучший период, чтобы начать новое дело, заняться ремонтом или даже зарегистрировать свою компанию.

Какие сакральные даты ждут нас в апреле 2023-го

В апреле случится солнечное затмение – 2023. Фото © Unsplash / Jongsun Lee

1 апреля. В День смеха будет благосклонен Юпитер — планета, помогающая людям находить силы и желание развиваться. Если считаете себя решительным человеком, то заметите внутри изменения, потому что именно в эту дату случится прыжок Духа.

20 апреля состоится солнечное затмение – 2023. Значит, запустится и мощнейший энергетический заряд. Если хотите изменить жизнь, успейте воспользоваться моментом. Но постарайтесь обойтись без импульсивных и необдуманных решений. Лучшего всего ещё раз подумать о целях и перепроверить планы. Об этом таролог рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

21 апреля. Пугающая для многих дата, ведь именно в этот день и до 15 мая Меркурий начнёт ретроградить. Как и всегда, запустив "бумеранг кармы" — на вас обрушатся последствия решений и поступков из прошлого. Лучшим решением на этот день станет проанализировать прожитое и вынести для себя определённые выводы. И очень внимательно относиться 21 апреля к документам.

22 апреля состоится Акшая Тритья. Обычно эзотерики отмечают этот день как удачный, но в 2023 году он выпал в коридоре затмений, да ещё и с ретроградным Меркурием в придачу. Ясновидящая уверена: начинать всё новое и рисковать в бизнесе нельзя.

Важные эзотерические дни в мае 2023-го

Именно в мае состоится лунное затмение – 2023. Фото © Unsplash / Marta Savelyeva

1 мая. Юпитер продолжает находиться в огненном знаке зодиака Овен, значит, поддерживает напряжение вокруг. Чтобы не наломать дров и не испортить себе жизнь, лучше устроить перерыв на релакс. В этот день стоит избегать конфликтов, не говорить о том, чего не сможете сделать, и никуда не торопиться.

5 мая — лунное затмение – 2023. Эксперт советует быть со словами аккуратнее, ведь люди вокруг окажутся более чувствительными и ранимыми. Помимо всего именно 5 мая могут разрешиться сомнения или проблемы в личных отношениях.

15 мая получится выдохнуть с облегчением, потому что Меркурий прекратит ретроградить. Дела постепенно станут налаживаться. Ясновидящая Галина Янко советует провести этот день в спокойствии, чтобы обдумать полученный опыт и подготовиться к будущему.