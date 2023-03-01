Эти 10 авто превзойдут ваши ожидания, и в этом нужно убедиться самостоятельно
Можно быть заядлым автолюбителем или же не смотреть на машины вовсе — фотографии в подборке ниже удивят кого угодно. Убедитесь сами!
"Эта машина покрыта монетами!" — pacexmaker.
Фото © Reddit / pacexmaker
"Автомобили на подземной парковке почему-то запорошены снегом. Минус третий уровень", — suyuzhou.
Фото © Reddit / suyuzhou
"Сейчас передо мной едет машина с половиной зомби на ней", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Кто-то связал свитерок для эмблемы "Ягуара", — bluemoonlighter.
Фото © Reddit / bluemoonlighter
"Олени слизали соль с моей машины", — Regalize.
Фото © Reddit / Regalize
"Парковка с машинами, которые случайно выстроились идеально по палитре", — KKBrawler.
Фото © Reddit / KKBrawler
"Помыл машину, теперь она словно зеркало!" — Tittzo.
Фото © Reddit / Tittzo
"Мой папа переоборудовал старый Mini Cooper в электромобиль!" — Timo_bu.
Фото © Reddit / Timo_bu
"У нас есть загибающийся торговый центр. Руководство проводит конкурс среди покупателей, приз в котором — 18-летний Chevrolet Corvette", — EyeLike2Watch.
Фото © Reddit / EyeLike2Watch
"По району ездит машина, которую ещё не выпустили на рынок. Вся замаскированная", — purpleeliz.
Фото © Reddit / purpleeliz
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Reddit / purpleeliz, bluemoonlighter