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1 марта, 13:30

Эти 10 авто превзойдут ваши ожидания, и в этом нужно убедиться самостоятельно

Можно быть заядлым автолюбителем или же не смотреть на машины вовсе — фотографии в подборке ниже удивят кого угодно. Убедитесь сами!

"Эта машина покрыта монетами!" pacexmaker.

Фото © Reddit / pacexmaker

Фото © Reddit / pacexmaker

"Автомобили на подземной парковке почему-то запорошены снегом. Минус третий уровень", — suyuzhou.

Фото © Reddit / suyuzhou

Фото © Reddit / suyuzhou

"Сейчас передо мной едет машина с половиной зомби на ней", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Кто-то связал свитерок для эмблемы "Ягуара", — bluemoonlighter.

Фото © Reddit / bluemoonlighter

Фото © Reddit / bluemoonlighter

"Олени слизали соль с моей машины", — Regalize.

Фото © Reddit / Regalize

Фото © Reddit / Regalize

"Парковка с машинами, которые случайно выстроились идеально по палитре", — KKBrawler.

Фото © Reddit / KKBrawler

Фото © Reddit / KKBrawler

"Помыл машину, теперь она словно зеркало!" Tittzo.

Фото © Reddit / Tittzo

Фото © Reddit / Tittzo

"Мой папа переоборудовал старый Mini Cooper в электромобиль!" Timo_bu.

Фото © Reddit / Timo_bu

Фото © Reddit / Timo_bu

"У нас есть загибающийся торговый центр. Руководство проводит конкурс среди покупателей, приз в котором — 18-летний Chevrolet Corvette", — EyeLike2Watch.

Фото © Reddit / EyeLike2Watch

Фото © Reddit / EyeLike2Watch

"По району ездит машина, которую ещё не выпустили на рынок. Вся замаскированная", — purpleeliz.

Фото © Reddit / purpleeliz

Фото © Reddit / purpleeliz

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

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Reddit / purpleeliz, bluemoonlighter

Сергей Трофимов
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