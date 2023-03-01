Подписчики обвинили Nikmakser в обмане на миллионы рублей, но у блогера есть другая версия

Подписчики обвинили российского блогера Максима Николаева, известного под ником Nikmakser, в мошенничестве при продаже iPhone. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, одной из жертв стала жительница Орехова-Зуева. Она увидела рекламу магазина Николаева по продаже техники Apple в соцсети и в личных сообщениях договорилась с блогером о покупке iPhone 13 за 69 тысяч рублей. Девушка перевела всю сумму на номер карты, который ей прислал Николаев, но новенький телефон так и не стал подарком к Новому году. В распоряжении Лайфа есть переписка пострадавшей с блогером, в которой Nikmakser сначала обещает вернуть средства, а затем перестаёт выходить на связь.

Поделилась своей печальной историей и другая подписчица блогера. По её словам, перед покупкой телефона на сумму 84 тысячи рублей она специально уточнила, действительно ли этот магазин принадлежит Николаеву. Получив положительный ответ, девушка перевела деньги. В результате iPhone она так и не увидела.

Причём Николаев заявил, что не торгует техникой Apple и якобы сам стал жертвой мошенничества. Как рассказал блогер, он прорекламировал магазин друга, который в результате сбежал с деньгами. Последний раз, отметил Nikmakser, его видели на Бали. Николаев уже сам якобы вернул подписчикам более двух миллионов "из своего кармана", а те "подделывают скрины и обвиняют его".