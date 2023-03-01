Бывший муж подал в суд на Майли Сайрус из-за успеха песни Flowers

В треке Майли поёт о том, что теперь может всего добиться сама, например, покупать цветы или же вовсе любить себя больше, чем кто-либо. Стоит отметить, что в сингле певица ни разу не обращается напрямую к Лиаму, но намёк здесь очевиден. Кроме того, фанаты исполнительницы разобрали практически по кадру клип на песню. Так, по некоторым данным, съёмки проходили в доме, в котором актёр якобы изменял супруге. Также платья на Сайрус в ролике похожи на наряды актрис, с которыми Хемсворту и приписывают адюльтеры. В итоге артист едва не лишился роли в сериале "Ведьмак", ведь популярный сингл изрядно подпортил его репутацию.