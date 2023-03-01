Бывший муж подал в суд на Майли Сайрус из-за успеха песни Flowers
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / liamhemsworth
Австралийский актёр Лиам Хемсворт подал в суд на бывшую жену Майли Сайрус. Согласно слитым в соцсетях документам, экс-супруг популярной американской певицы намерен судиться с ней за "клевету" после успеха новой песни 30-летней исполнительницы Flowers.
В треке Майли поёт о том, что теперь может всего добиться сама, например, покупать цветы или же вовсе любить себя больше, чем кто-либо. Стоит отметить, что в сингле певица ни разу не обращается напрямую к Лиаму, но намёк здесь очевиден. Кроме того, фанаты исполнительницы разобрали практически по кадру клип на песню. Так, по некоторым данным, съёмки проходили в доме, в котором актёр якобы изменял супруге. Также платья на Сайрус в ролике похожи на наряды актрис, с которыми Хемсворту и приписывают адюльтеры. В итоге артист едва не лишился роли в сериале "Ведьмак", ведь популярный сингл изрядно подпортил его репутацию.
Напомним, Майли и Лиам состояли в романтических отношениях около десяти лет. Пара тайно поженилась в декабре 2018 года, а в августе 2019 года Хемсворт подал на развод. Причиной для расставания стали "непримиримые разногласия".