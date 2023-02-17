Психолог увидела страх одиночества в "гимне сильных женщин" от Майли Сайрус

Песня Flowers американской певицы Майли Сайрус, которая после релиза стала вирусной, посвящена принятию окончания отношений и страху одиночества. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Арина Кейро-Мороз.

Психолог Арина Кейро-Мороз. Фото © Предоставлено LIFE

"Выстраиваемые отношения разрушились, мы обрели одиночество. В этой песне чётко усматривается посыл к принятию происходящего. Когда "карточный домик" с возможным непрочным фундаментом рушится и нам предстоит научиться жить дальше", — отметила она.

По словам эксперта, люди довольно часто в одиночку сталкиваются с непростой жизненной ситуацией. Кейро-Мороз уверена, что страх одиночества возникает из-за того, что человек не осознаёт свою ценность.

"Люди попросту не умеют контактировать с собой. Их источник радости — в ком угодно, но не в себе. Таким образом, они нередко ищут яркие эмоции, удовольствия от каких-либо происшествий, событий, людей. Всё это называется созависимое отношение. Первое, что нужно сделать, — найти источник наполнения от себя", — уточнила специалист.

Психолог заметила, что силой удержать партнёра, который предал и причинил боль, не получится. В таком случае очень легко навредить себе, подчеркнула Кейро-Мороз.

"Для решения этой проблемы вспомните, для чего вам были даны эти отношения? Какой вклад человек внёс в вашу жизнь? Какие перспективы у вас есть после ухода человека из вашей жизни? Какой моральный вклад этот человек вложил в вашу жизнь? Оценка этих вопросов поможет убрать боль, страх одиночества, претензии", — добавила она.

Психолог призвала не копаться в вопросе, почему партнёр так поступил, — следует начать с себя, и тогда результат будет эффективным.