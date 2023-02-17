Россиянкам перечислили признаки хорошего любовника

Готовность мужчины к экспериментам в сексе и в жизни вообще говорит о том, что он хороший любовник. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала секс-коуч центра сексуального образования Secrets Евгения Морозова.

"Если мужчина готов пробовать что-то новое в жизни, готов развивать отношения, проявляет к этому интерес, насчёт сексуальной жизни можно не переживать: в ней он такой же", — сказала она.

По словам эксперта, страсть в отношениях угасает в тот момент, когда партнёры перестают пробовать какие-либо новшества. Имеются в виду не только позы и ласки, но и флирт, места занятия сексом, а также использование игрушек для взрослых. Также признаком хорошего любовника является внимание мужчины к партнёрше. Женщине легче расслабиться и почувствовать себя в безопасности в том случае, если её избранник знает, что такое прелюдия, заботится об удовольствии обоих, уважает границы и понимает слово "нет".

Вместе с тем признаком хорошего любовника является понимание, что женщинам нужно делать комплименты. А ещё не следует обсуждать с нынешней избранницей бывших партнёрш. Морозова также считает важным наличие у мужчины чувства юмора. Как объяснила эксперт, "душные люди", которые постоянно всем недовольны и хмурят брови, могут закрываться от партнёра, обижаться и воспринимать как критику любое замечание или просьбу.