Как уговорить партнёра на эксперименты в сексе и не разрушить отношения: 3 правила

Для обсуждения с партнёром темы сексуальных экспериментов необходимо учитывать его желания и обстановку разговора, иначе может возникнуть недопонимание, стыд и даже отвращение, предупредил семейный психолог центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Никита Иващенко. По его словам, разнообразия в интимной жизни дают не только новый яркий опыт, но и позволяют по-новому узнать вторую половинку, однако это — парная игра.

"Высказывайте свои желания чётко и ясно, при этом не задевая чувства партнёра. Не стоит его упрекать в чём-либо, вместо этого говорите о том, что бы хотелось вам, от чего вам было бы приятно. Вполне может быть, что ваши предложения окажутся для партнёра неприемлемыми. В этом случае не надо настаивать, пытаться переубедить. Уважайте мнение и вкусы своего близкого человека", — пояснил он в беседе с РИАМО.

Перед самим разговором важно озаботиться правильной обстановкой, не стоит говорить об этом во время секса. По словам Иващенко, поиски нового в данной теме — всегда вопрос комфорта и баланса. Если же в паре нарушено взаимопонимание и диалог затруднён, рекомендуется обратиться к специалисту.