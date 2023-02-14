Психолог объяснила, почему даже одиноким нужно отмечать День влюблённых

Люди по-разному относятся к Дню влюблённых, который отмечается 14 февраля. Кто-то с трепетом ждёт этого праздника, чтобы признаться в любви "тому самому", подарить ему валентинку, а кто-то грустит или раздражается в преддверии этого дня, так как разделить это событие не с кем. А вот психолог, наставник Владлена Ракша считает, что День влюблённых нужно отмечать даже тем, кто пока одинок.

Читателям Лайфа она напомнила, что потребность человека в близости является базовой, все хотят истинной и безусловной любви по умолчанию. Просто каждый её считывает и выражает по-разному. Психолог отметила, что, когда человек находится не в отношениях, в День всех влюблённых в нём могут проявляться страх одиночества, травмы отвержения, обиды, переживания прошлых отношений, расставаний, неразделённой любви. В этот момент человек закрывается именно от своих чувств, а не от праздника. Чтобы помочь себе, и нужно отмечать Валентинов день. Психолог посоветовала способ справиться с негативными эмоциями.

"Написать валентинку "обидчику", который ранил, но не отправлять адресно, а торжественно сжечь, отпустив и прожив свои чувства. Окружить себя любовью в этот день: купить цветы, сводить в ресторан, нарядиться, купить себе подарок", — посоветовала Ракша.

Психолог добавила, что состояние влюблённости — одно из самых гормонально насыщенных, наркотически опьяняющих человека. А любовь служит базой для нашего развития. И если пары мы пока не создали, то стоит ли отказывать себе лично в признании? Любить можно и нужно не только других, но и себя.