Врач рассказал, почему женщины не хотят секса и как с этим бороться

Проблемы с либидо могут возникать у женщин на фоне депрессии, хронического стресса и даже проблем с щитовидной железой. Об этом рассказал врач-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Павел Козлов.

По словам врача, есть временная и патологическая сексуальная дисфункция. Во втором случае отсутствие желания длится не менее шести месяцев, причём не хочется не только секса, но и простых объятий. В первую очередь это может быть связано со стрессом и депрессией. Этими недугами женщины страдают в два раза чаще мужчин, заметил эксперт.

"На сексуальную функцию в первую очередь влияет хронический стресс с развитием депрессии, а также тяжёлые эмоциональные переживания прошлого, в том числе сексуальное насилие. Около 20% женщин страдают депрессией в какой-либо период своей жизни", — сказал он в беседе с kp.ru.

Причинами понижения либидо могут быть гипертония, артрит, нарушение работы щитовидной железы и урогинекологические заболевания. Приём некоторых лекарств тоже способен повлиять на снижение сексуального влечения. К примеру, так действуют антидепрессанты, барбитураты и бета-блокаторы.

Есть и индивидуальные факторы: возраст, гормональный статус, самооценка и отношения с партнёром. Мешать могут и религиозные ценности, а также воспитание.

Для повышения либидо гинеколог рекомендовал женщинам повышать самооценку, заниматься спортом и наладить питание. Пациенткам среднего и старшего возраста эксперт посоветовал специальные упражнения и девайсы, укрепляющие мышцы тазового дна. Если ситуация сложная, то лучше обратиться к специалисту, который может назначить медикаментозное лечение.