Что подарить мужчине, зная его знак зодиака, — идеи астролога

Найти идеальный подарок для мужчины бывает сложно. Рано или поздно идеи заканчиваются, даже если вы очень хорошо знаете интересы одариваемого. Как выбрать презент, который не будет банальным и действительно понравится? Подскажут звёзды.

Знак зодиака Овен (21 марта – 19 апреля)

Что подарить парню, если он Овен по знаку зодиака? Лучшим презентом станет абонемент в спортзал или билет на спортивное мероприятие. Фото © Freepik / Allexxandar

Овны очень любят подарки, связанные с активным образом жизни и спортом. Подарите мужчине два билета на спортивное мероприятие, атрибутику любимой команды или абонемент в спортзал.

В качестве подарка подойдёт и спортивный инвентарь — гантели, форма или красивая бутылка для воды Елена Нолари Астролог

Знак зодиака Телец (20 апреля – 20 мая)

Идеальным подарком мужчине, рождённому под знаком зодиака Телец, станет бумажник или кожаный ремень. Фото © Freepik / Allexxandar

Тельцы известны любовью к лучшему, поэтому на обдумывание подарка для мужчины, рождённого под этим знаком зодиака, уходит особенно много времени. Учитывая практичный характер Тельца, одарить его можно хорошим бумажником или ключницей, кожаным ремнём или обложкой на паспорт с его инициалами.

Знак зодиака Близнецы (21 мая – 20 июня)

Мужчины-Близнецы любят подарки, которые отражают их индивидуальность Елена Нолари Астролог

Устройте праздник в честь любимого или подарите постер с его изображением. Близнецы обожают путешествия и будут рады хорошему атласу мира или путеводителю по стране, в которую давно мечтают поехать.

Знак зодиака Рак (21 июня – 22 июля)

Какой подарок подарить мужчине-Раку? Лучшим презентом станут бокалы для виски с его инициалами или хорошее вино. Фото © Freepik / Allexxandar

Известные домоседы, Раки предпочитают все праздники отмечать в кругу семьи и близких друзей. Подарите мужчине-Раку хорошее вино, бокалы для виски с его инициалами или красивое блюдо для закусок, и он обязательно оценит такой жест.

Знак зодиака Лев (23 июля – 22 августа)

Какой подарок выбрать для парня-Льва? Нужно что-то эксклюзивное, уникальное. Фото © Freepik / Allexxandar

Лев ничего не любит так сильно, как быть в центре внимания. Мужчины этого знака зодиака без ума от роскошных, эксклюзивных подарков. В восторг их приведут запонки уникального дизайна, часы с гравировкой, перчатки из тонкой кожи или кашемировый шарф.

Знак зодиака Дева (23 августа – 22 сентября)

Что подарить любимому мужчине, если он по знаку зодиака Дева? Презент для этого представителя стихии Земли должен быть практичным, например новый лобзик. Фото © Freepik / Allexxandar

Мужчины-Девы очень практичны. Функциональное для них важнее красивого, а лучший подарок — тот, который облегчит жизнь. Набор инструментов домашнего мастера или новый лобзик — это именно то, что нужно представителям земной стихии.

Знак зодиака Весы (23 сентября – 22 октября)

Мужчины-Весы во всём ищу гармонию. Подарки для них лучше выбирать из природных материалов Елена Нолари Астролог

Деревянный набор для письменного стола, часы в классическом стиле, уютный плед из натуральной шерсти обязательно обрадуют мужчину этого воздушного знака зодиака.

Знак зодиака Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Идеальный подарок для мужчины-Скорпиона — сертификат в книжный или магазин дорогой одежды и обуви. Фото © Freepik / Allexxandar

Скорпион — самый загадочный знак зодиака. Этим людям стихии Воды сложно угодить, поэтому не выбирайте ничего экстравагантного. Лучше всего приобрести для мужчины-Скорпиона подарочный сертификат в книжный или в магазин дорогой одежды и обуви.

Знак зодиака Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Как выбрать подарок для мужчины-Стрельца? Презент должен вызывать эмоции. Фото © Freepik / Allexxandar

Лучшим подарком для Стрельца будут эмоции. Билет на рок-концерт или спортивный фестиваль, абонемент на прыжок с парашютом или необычный мастер-класс без сомнения обрадуют Стрельца. Кроме того, мужчины этого знака зодиака любят юмор, и шутливый презент тоже будет очень кстати.

Знак зодиака Козерог (22 декабря – 19 января)

Какой выбрать подарок для мужчины, который по знаку зодиака Козерог? Сюрприз должен быть практичным. Фото © Freepik / Allexxandar

Мужчины-Козероги, с одной стороны, очень практичны, а с другой, — совсем не любят сюрпризов. Они будут рады простому и полезному подарку. Поэтому приобретите для своего Козерога то, что он любит, и то, чем обязательно будет пользоваться. Набор для бритья отлично подойдёт!

Знак зодиака Водолей (20 января – 18 февраля)

Ища подарок мужчине-Водолею, остановите выбор на чём-то необычном Елена Нолари Астролог

Чем экстравагантнее будет презент, тем больше он понравится Водолею. А ещё этот представитель стихии Воздуха любит технику, поэтому новые наушники или компьютерная мышь его очень обрадуют.

Знак зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Что подарить мужчине, который по знаку зодиака Рыбы? Презент должен отражать ваши любовь и привязанность к нему. Фото © Freepik / Allexxandar