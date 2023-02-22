Нумеролог определила, для кого красивая дата 23.02.2023 будет удачной

Красивые комбинации цифр в датах — то, что отслеживают многие парочки, решившие пожениться. Станет ли 23.02.2023 хорошей датой для заключения брака? Безусловно, да, заявила психолог Елена Файкина. При этом подчеркнула, что переоценивать значимость расстановки чисел не стоит. А день свадьбы лучше выбирать индивидуально, по картам рождения жениха и невесты. Если изучать завтрашнее 23 февраля с точки зрения астрологии, то это четвёртый лунный день, который продемонстрирует реакцию окружающего мира на наши действия.