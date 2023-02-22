Нумеролог определила, для кого красивая дата 23.02.2023 будет удачной
Астролог Елена Файкина поделилась, от каких планов на 23 февраля обязательно нужно отказаться, а ещё поведала, что ждёт детей, которые завтра появятся на свет.
Красивые комбинации цифр в датах — то, что отслеживают многие парочки, решившие пожениться. Станет ли 23.02.2023 хорошей датой для заключения брака? Безусловно, да, заявила психолог Елена Файкина. При этом подчеркнула, что переоценивать значимость расстановки чисел не стоит. А день свадьбы лучше выбирать индивидуально, по картам рождения жениха и невесты. Если изучать завтрашнее 23 февраля с точки зрения астрологии, то это четвёртый лунный день, который продемонстрирует реакцию окружающего мира на наши действия.
Он даёт удивительную возможность понять свой избранный путь. Важно будет провести границу между добром и злом и определить своё место в этом противостоянии
23 февраля откажитесь от любых процедур, связанных с головой, лицом, поскольку в эти сутки Луна проходит знак Овна. Соответственно, отложите поход к зубному, окулисту, парикмахеру или косметологу. В целом же 23 февраля позитивных взаимодействий между планетами будет больше, чем негативных, что положительно скажется на настроении людей.
По словам Файкиной, дети, которые появятся на свет 23 февраля 2023 года, будут обладать жизнерадостностью, колоссальной силой, чувством благородства и справедливости. Эти малыши вырастут изобретательными, остроумными, добродушными людьми, которые смотрят в будущее с большим интересом, пишет "Москва 24".
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