10 историй из 90-х, которые описывают то время совсем не таким, каким вы его запомнили

"Мой дед лишился одного глаза на заводе. Трудовая травма. С годами зрение в левом глазу также начало ухудшаться. Были 90-е, все на нервах, родители часто ссорились из-за всего подряд, а он сидел на диване и кричал им: "Не понимаю, чего вы разорались. Я причину-то не вижу!" Часто все останавливались, появлялись улыбки на лице, и он добавлял: "Не вижу ничего смешного", — Подслушано.

"Дело было в 90-е. Мой брат одевался по местной "моде": спортивный костюм, папироска в зубах — образ классического гопника. Как-то поздним вечером сидели они со своей компанией у дома, захотел курить, а спичек-то и нет. Смотрит — идёт навстречу мужик, он к нему и рванул. Попросил огонька, мужичок дрожащими руками протянул ему зажигалку и что есть сил побежал назад! Брат догнал его и вернул зажигалку. А мужик испугался, думал, будут грабить или убивать", — Подслушано.

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"Было мне лет пять, лихие 90-е. Ехали с родителями к родственникам на поезде дальнего следования. Смутно помню ту поездку, но в память въелось одно воспоминание. Я сидела с краю прохода и наблюдала за соседями, у которых невероятно вкусно пахло копчёной колбасой. Я о таком и не мечтала! За своей детской непосредственностью даже не заметила, что гипнотизирую их стол. Помню добродушную улыбку соседа, его: "На вот, угощайся!" — и невероятно вкусный бутерброд. Как же я была счастлива!" — Подслушано.

"Перезаписали свадьбу родителей с видеокассеты на флешку. Ох уж эти 90-е: мрачный ресторан, пиджаки с плечиками, высокие причёски, любитель-видеооператор, резко переходящий с одного кадра на другой... Всё это вызывало такую снисходительную усмешку. Но вот этот взгляд родителей друг на друга, то, как они, нагнувшись, что-то шепчут при танце, как мама, лукаво улыбаясь, смотрит на папу, а он до ужаса юный, со взъерошенными волосами. Не смогла сдержать слёз", — Подслушано.

"В волшебные 90-е, когда мне было лет девять, папа работал на фабрике пластмасс и приносил оттуда огромные полиэтиленовые двухметровые мешки. Как же было здорово зимой залезть полностью в этот мешок и мчаться с горки", — Подслушано.

"В детстве с подружкой подходили к людям возле ларьков и жалобно говорили: "Не добавите ли рубль на мороженое?.." За несколько часов могли позволить себе любые сладости. Сама я жутко стеснялась, поэтому искала клиентов и отправляла подружку. Самыми щедрыми были нетрезвые товарищи. Прекрасные 90-е", — Подслушано.

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"В 90-е пригласил меня будущий муж в свой день рождения на первое свидание в конце ноября. И в тот же день был день рождения моей мамы. Напекли пирогов, торт сделали. В шесть вечера звонит кавалер, мол, ждёт меня на остановке. Встретились, пошли посидеть в детский садик. Он достаёт из кармана бутылку польского ликёра, а я — пирожки, куски торта. Так и праздновали: сладкий ликёр с пирожками с повидлом и тортом. А с неба в это время валил снег. И тишина. Романтика!" — Подслушано.

"Это были 90-е. Я только родилась, у родителей совсем не было денег — выживали как могли. Оба они у меня люди читающие, и как-то раз папа решил украсть в книжном одну книгу для мамы. Он никогда таким не промышлял, но слишком хотел её порадовать. Конечно же, его заметили, но даже не ругали: продавец улыбнулась и сказала, что это здорово, что кто-то так рвётся читать, но воровать всё-таки нехорошо. И она ещё там работает и его до сих пор помнит, всегда улыбается", — Подслушано.

"В 90-е мы очень любили детворой ловить майских жуков. Собирались на футбольном поле, и часа два на нём стоял радостный галдёж. Всегда спорили: кто больше всех поймает. А дальше шли домой, брали магнитофонные подкассетники, вынимали оттуда бумажки всякие и рисовали маркером на крышке: здесь будет туалет, здесь ванная, кухня, спальня. Запускали туда жука. Искренне не могли понять, почему он "ходит в туалет" в спальне. Мы ж ему всё расписали...", — Подслушано.

Фото © ТАСС / Здоровило П.