6 ужасно стыдных причин, почему матери могут тайно ненавидеть детей

Мы привыкли верить, что мамина любовь — самая сильная. Но как быть тем, кто не проникся симпатией к собственным чадам? К сожалению, бывают случаи, когда родительницы остаются равнодушными к дочкам-сыночкам. Они испытывают не радость материнства, а лишь постоянные стресс и раздражительность. Именно у таких особ появляется негативное отношение к ребёнку. Какие есть причины, что женщина ненавидит свою кровиночку?

1. Появление ребёнка разрушило личную жизнь

Очень часто родители, особенно те, кто становится ими в молодом возрасте, не способны грамотно выстроить отношения друг с другом после появления в доме малыша. Только на первый взгляд кажется, будто особо ничего не поменялось. Нет, изменилось всё и как раньше уже не будет. Некоторые мамочки не очень хорошо справляются с обязанностями, потому ходят первое время усталыми, пассивными и немного неухоженными. Банально мыть голову каждый день времени теперь нет. И не слишком тактичные мужья начинают делать на этом акцент, стыдят. Вспыхивают скандалы и ссоры, скорее всего, уходит секс. Всё это может привести к кризису в отношениях. И винить женщине больше некого, кроме как только появившегося на свет человечка.

2. Дети не растут гениями

Одна из причин материнской ненависти — неспособность детей оправдать ожидания родительницы. Фото © shutterstock

У других же мамочек есть цель — воспитать из чада гения. И если ребёнок вдруг не захочет в этом помогать, перейдёт в разряд чуть ли не врагов. Такой женщине может и самой быть стыдно за подобные мысли. Но когда ты из раза в раз прикладываешь огромное количество усилий, чтобы научить и показать, как правильно, и не видишь прогресса у малыша, как тут не расстроиться? В итоге горе-мать психует, она демотивирована и может даже решить, что ребёнок просто глуп.

3. Женщина поняла, что материнство ей в тягость

Нередко случается, что дамочки решаются родить из-за вынужденных обстоятельств: нужно удержать мужчину в семье, удачно выйти замуж или угодить родственникам, надоевшим с нравоучениями про тикающие часики. И решение дать жизнь новому человеку, принятое не из-за желания, а по необходимости, может обернуться негативными последствиями. Полюбит ли такая мать ребёнка? Вероятность есть, но очень маленькая. Скорее, женщина будет ненавидеть его и считать, что тот всю жизнь ей сломал.

4. Женщину саму не любили в детстве

Как может женщина искренне полюбить ребёнка, если сама не знает этого чувства? Книги по воспитанию и советы из Интернета не способны изменить привычную модель поведения человека — нужна работа со специалистом. А если дама до сих пор злится на собственных родителей или даже ненавидит, став мамой, может пожелать отомстить предкам через своего ребёнка. И логику в таком поведении искать бесполезно — это психологическая травма.

5. Мать не любит отца ребёнка

Часто женщины, которые ненавидят своих партнёров, родив от них, переносят этот негатив и на ребёнка. Фото © shutterstock

Очень непростая ситуация случается у тех, кто ненавидит партнёра. Муж изменял, но она зависима от него материально, поэтому делает вид, что прощает. Или девушка — жертва абьюза, неспособная разорвать токсичные отношения. И вдруг случается беременность, что делать? Так как аборт для большинства неприемлем, женщины рожают. А потом ненавидят собственных детей, ведь те похожи на отцов. И отсюда злость: мать воспринимает чадо через призму негативного отношения к мужчине.

6. Ненависть к ребёнку появляется из-за его взросления