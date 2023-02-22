6 ужасно стыдных причин, почему матери могут тайно ненавидеть детей
Женщины порой боятся признаться себе, что наследники не оправдывают ожиданий и растут совершенно не такими, как они нафантазировали. И иногда несоответствие идеалам из головы может породить ненависть.
Мы привыкли верить, что мамина любовь — самая сильная. Но как быть тем, кто не проникся симпатией к собственным чадам? К сожалению, бывают случаи, когда родительницы остаются равнодушными к дочкам-сыночкам. Они испытывают не радость материнства, а лишь постоянные стресс и раздражительность. Именно у таких особ появляется негативное отношение к ребёнку. Какие есть причины, что женщина ненавидит свою кровиночку?
1. Появление ребёнка разрушило личную жизнь
Очень часто родители, особенно те, кто становится ими в молодом возрасте, не способны грамотно выстроить отношения друг с другом после появления в доме малыша. Только на первый взгляд кажется, будто особо ничего не поменялось. Нет, изменилось всё и как раньше уже не будет. Некоторые мамочки не очень хорошо справляются с обязанностями, потому ходят первое время усталыми, пассивными и немного неухоженными. Банально мыть голову каждый день времени теперь нет. И не слишком тактичные мужья начинают делать на этом акцент, стыдят. Вспыхивают скандалы и ссоры, скорее всего, уходит секс. Всё это может привести к кризису в отношениях. И винить женщине больше некого, кроме как только появившегося на свет человечка.
2. Дети не растут гениями
Одна из причин материнской ненависти — неспособность детей оправдать ожидания родительницы. Фото © shutterstock
У других же мамочек есть цель — воспитать из чада гения. И если ребёнок вдруг не захочет в этом помогать, перейдёт в разряд чуть ли не врагов. Такой женщине может и самой быть стыдно за подобные мысли. Но когда ты из раза в раз прикладываешь огромное количество усилий, чтобы научить и показать, как правильно, и не видишь прогресса у малыша, как тут не расстроиться? В итоге горе-мать психует, она демотивирована и может даже решить, что ребёнок просто глуп.
3. Женщина поняла, что материнство ей в тягость
Нередко случается, что дамочки решаются родить из-за вынужденных обстоятельств: нужно удержать мужчину в семье, удачно выйти замуж или угодить родственникам, надоевшим с нравоучениями про тикающие часики. И решение дать жизнь новому человеку, принятое не из-за желания, а по необходимости, может обернуться негативными последствиями. Полюбит ли такая мать ребёнка? Вероятность есть, но очень маленькая. Скорее, женщина будет ненавидеть его и считать, что тот всю жизнь ей сломал.
4. Женщину саму не любили в детстве
Как может женщина искренне полюбить ребёнка, если сама не знает этого чувства? Книги по воспитанию и советы из Интернета не способны изменить привычную модель поведения человека — нужна работа со специалистом. А если дама до сих пор злится на собственных родителей или даже ненавидит, став мамой, может пожелать отомстить предкам через своего ребёнка. И логику в таком поведении искать бесполезно — это психологическая травма.
5. Мать не любит отца ребёнка
Часто женщины, которые ненавидят своих партнёров, родив от них, переносят этот негатив и на ребёнка. Фото © shutterstock
Очень непростая ситуация случается у тех, кто ненавидит партнёра. Муж изменял, но она зависима от него материально, поэтому делает вид, что прощает. Или девушка — жертва абьюза, неспособная разорвать токсичные отношения. И вдруг случается беременность, что делать? Так как аборт для большинства неприемлем, женщины рожают. А потом ненавидят собственных детей, ведь те похожи на отцов. И отсюда злость: мать воспринимает чадо через призму негативного отношения к мужчине.
6. Ненависть к ребёнку появляется из-за его взросления
Вы замечали за собой, что очень хотели, например, котёнка? И пока тот был маленьким, с удовольствием проводили с ним время. Но как только пушистик повзрослел, энтузиазм как-то поубавился: животное наскучило или даже стало раздражать. Такое поведение встречается и у определённого вида мамочек. Пока они могут кормить малыша с ложечки, купать, учить всему на свете и просто быть самым незаменимым человеком, всё хорошо. Но стоит ребёнку стать подростком, который уже не воспринимает родительницу как бесспорный авторитет, женщина меняет отношение. Чувствуя, что теряет контроль над сыном или дочерью, может начать ненавидеть чадо.
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