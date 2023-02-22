Психоаналитик назвал единственный внешний признак психопата — это "крокодильи" глаза

Отличительной чертой психопатов является отсутствие чувства вины и внутренней этики. Это связано со специфической работой головного мозга, объяснил клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев в беседе с "Газетой.ru".

"По поведению психопата вычислить довольно сложно — они хорошо приспосабливаются к социуму, весьма изобретательно маскируют свои особенности. Они очаровывают, а затем устраивают ад для того человека, который вступил с ними в отношения", — предупредил эксперт.

По словам психолога, проще распознать психопата по ощущениям. Такие люди устрашают, с ними страшно взаимодействовать, но на первый взгляд они часто бывают очаровательны, обаятельны и остроумны.

"Единственное, как внешне можно отличить психопата, — это "крокодильи" глаза: бесчувственные и холодные", — подчеркнул Грязев, добавив, что психопаты не стесняются "запачкать руки": они могут заниматься мошенничеством, рэкетом, систематически нарушают закон и социальные нормы, но при этом их сложно поймать.