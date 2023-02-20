"Бомба замедленного действия": Как вовремя распознать в ребёнке будущего психопата

Детские истерики допустимы до четырёхлетнего возраста, а позже такое поведение может говорить о проблемах с психикой и стать поводом обратиться к врачу. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

"Такие дети часто истерят, много плачут, пытаются всего добиться с помощью крика, в их воспитании возникают определённые сложности", — пояснила она.

Зачастую сами родители воспитывают в ребёнке агрессивность и капризность, не замечая этого. Например, мама не видит разницы между истерикой и детской просьбой купить что-то, все капризы моментально выполняются, лишь бы малыш не кричал. В этом случае создаётся иллюзия, что всё хорошо, но на самом деле родители "продолжают взращивать бомбу замедленного действия", отметила Наумова.

Ещё один тревожный звоночек — это применение насилия в детском поведении. Ненормально, когда ребёнок может во время истерики чем-то бросить в близких или друзей, а также нельзя игнорировать жестокое обращение с животными даже в самом юном возрасте, заметила психолог. Она обратила внимание, что агрессию дети могут копировать и с самих взрослых.

"В семьях, где отец применял жёсткую методику воспитания одним лишь кнутом без пряников или позволял себе рукоприкладство в отношении ребёнка и супруги, дети впитывают такую модель поведения. Им кажется, что с помощью кулаков можно решить любой вопрос и добиться желаемого", — сказала психолог.

С названными симптомами следует идти к психиатру, врач обязательно определит причину импульсивности и истеричности ребёнка. Для постановки диагноза часто используется эхоэнцефалоскопия. Выявление проблемы поможет сразу же приступить к лечению и скорректировать детское поведение.