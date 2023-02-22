10 фото до и после натурального макияжа, глядя на которые вы поймёте, что иногда заметить косметику невозможно

"Решила впервые за два года сделать макияж. Попыталась придать натуральный вид", — caddyherring.

Фото © Reddit / caddyherring

"Всего 5 косметических продуктов — и вот что получилось", — roseosiria.

Фото © Reddit / roseosiria

"На улице холода, поэтому решила посидеть дома и попрактиковаться в естественном макияже", — blondeinferno.

Фото © Reddit / blondeinferno

"Сделала себе хороший макияжик из того, что было", — blondeinferno.

Фото © Reddit / blondeinferno

"Проснулась со странной аллергией. Вот мой макияж "без макияжа", — Ainzlei839.

Фото © Reddit / Ainzlei839

"Капли для глаз плюс блеск для губ — и вот естественный макияж", — veraaveda1.

Фото © Reddit / veraaveda1

Фото © Reddit / Wowzeeer

"Я ненакрашенная и я с естественным мейкапом", — TheKittenButcher.

Фото © Reddit / TheKittenButcher

"Сделала вот такой незаметный макияж", — sammyblue22.

Фото © Reddit / sammyblue22

"Я совсем без макияжа и "без макияжа" для всего мира", — sublimeAuxiliatrix.