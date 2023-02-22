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22 февраля, 13:15

10 фото до и после натурального макияжа, глядя на которые вы поймёте, что иногда заметить косметику невозможно

Многие уверены, что не заметить косметики на лице невозможно. Вроде как она для этого и придумана, чтобы её все видели. Но нет, некоторые красятся так, что поверить сложно! Вот доказательства!

"Решила впервые за два года сделать макияж. Попыталась придать натуральный вид", — caddyherring.

Фото © Reddit / caddyherring

Фото © Reddit / caddyherring

"Всего 5 косметических продуктов — и вот что получилось", — roseosiria.

Фото © Reddit / roseosiria

Фото © Reddit / roseosiria

"На улице холода, поэтому решила посидеть дома и попрактиковаться в естественном макияже", — blondeinferno.

Фото © Reddit / blondeinferno

Фото © Reddit / blondeinferno

"Сделала себе хороший макияжик из того, что было", — blondeinferno.

Фото © Reddit / blondeinferno

Фото © Reddit / blondeinferno

"Проснулась со странной аллергией. Вот мой макияж "без макияжа", — Ainzlei839.

Фото © Reddit / Ainzlei839

Фото © Reddit / Ainzlei839

"Капли для глаз плюс блеск для губ — и вот естественный макияж", — veraaveda1.

Фото © Reddit / veraaveda1

Фото © Reddit / veraaveda1

"День "без макияжа", — Wowzeeer.

Фото © Reddit / Wowzeeer

Фото © Reddit / Wowzeeer

"Я ненакрашенная и я с естественным мейкапом", — TheKittenButcher.

Фото © Reddit / TheKittenButcher

Фото © Reddit / TheKittenButcher

"Сделала вот такой незаметный макияж", — sammyblue22.

Фото © Reddit / sammyblue22

Фото © Reddit / sammyblue22

"Я совсем без макияжа и "без макияжа" для всего мира", — sublimeAuxiliatrix.

Фото © Reddit / sublimeAuxiliatrix

Фото © Reddit / sublimeAuxiliatrix

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

Обложка ©

Reddit / sublimeAuxiliatrix

Сергей Трофимов
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