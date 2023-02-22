10 фото до и после натурального макияжа, глядя на которые вы поймёте, что иногда заметить косметику невозможно
Многие уверены, что не заметить косметики на лице невозможно. Вроде как она для этого и придумана, чтобы её все видели. Но нет, некоторые красятся так, что поверить сложно! Вот доказательства!
"Решила впервые за два года сделать макияж. Попыталась придать натуральный вид", — caddyherring.
Фото © Reddit / caddyherring
"Всего 5 косметических продуктов — и вот что получилось", — roseosiria.
Фото © Reddit / roseosiria
"На улице холода, поэтому решила посидеть дома и попрактиковаться в естественном макияже", — blondeinferno.
"Сделала себе хороший макияжик из того, что было", — blondeinferno.
"Проснулась со странной аллергией. Вот мой макияж "без макияжа", — Ainzlei839.
Фото © Reddit / Ainzlei839
"Капли для глаз плюс блеск для губ — и вот естественный макияж", — veraaveda1.
Фото © Reddit / veraaveda1
"День "без макияжа", — Wowzeeer.
Фото © Reddit / Wowzeeer
"Я ненакрашенная и я с естественным мейкапом", — TheKittenButcher.
Фото © Reddit / TheKittenButcher
"Сделала вот такой незаметный макияж", — sammyblue22.
Фото © Reddit / sammyblue22
"Я совсем без макияжа и "без макияжа" для всего мира", — sublimeAuxiliatrix.
Фото © Reddit / sublimeAuxiliatrix
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Reddit / sublimeAuxiliatrix