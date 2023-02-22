Зеленский хочет ввести санкции против всех банков России на 50 лет
Зеленский призвал Раду утвердить санкции против всех банков России сроком на 50 лет
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду утвердить санкции против всех российских банков и прочих финансовых учреждений сроком на 50 лет.
"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в РФ", — отмечается в тексте решения Совбеза, опубликованном на сайте парламента в качестве приложения к проекту постановления.
Согласно документу, санкции затронут ЦБ РФ, небанковские кредитные организации, операторов платёжных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д. Будут приостановлены операции с активами, принадлежащими данным финучреждениям, также подразумевается запрет установления с ними деловых отношений и совершения сделок.
Кроме того, на Украине будет остановлено исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к организациям РФ и обслуживание электронных платежей, в том числе денежных переводов. Будет аннулирована их регистрация, а Нацбанк Незалежной не сможет регистрировать международные платёжные системы, оператором которых являются российские финучреждения.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Мосбиржи и 333 граждан России. В частности, в перечне перечислены члены наблюдательных советов и руководители российских банков.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky