Зеленский хочет ввести санкции против всех банков России на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду утвердить санкции против всех российских банков и прочих финансовых учреждений сроком на 50 лет.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в РФ", — отмечается в тексте решения Совбеза, опубликованном на сайте парламента в качестве приложения к проекту постановления.

Согласно документу, санкции затронут ЦБ РФ, небанковские кредитные организации, операторов платёжных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д. Будут приостановлены операции с активами, принадлежащими данным финучреждениям, также подразумевается запрет установления с ними деловых отношений и совершения сделок.

Кроме того, на Украине будет остановлено исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к организациям РФ и обслуживание электронных платежей, в том числе денежных переводов. Будет аннулирована их регистрация, а Нацбанк Незалежной не сможет регистрировать международные платёжные системы, оператором которых являются российские финучреждения.