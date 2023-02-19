Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 граждан РФ и Мосбиржи

На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций в отношении 333 граждан России. В списке, в частности, перечислены члены наблюдательных советов и руководители российских банков. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, документ размещён на сайте его офиса.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", — говорится в документе.

Попавшим в санкционный перечень лицам на десять лет запрещено покупать на Украине земельные участки и участвовать в приватизации имущества. Украинская сторона также снимает с себя обязательства по выполнению финансовых и юридических договорённостей в отношении этих граждан. Кроме того, сегодня Зеленский подписал указ о введении рестрикций против Московской биржи. Ограничения также действуют в течение десяти лет.