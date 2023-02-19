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19 февраля, 18:46

Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 граждан РФ и Мосбиржи

На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций в отношении 333 граждан России. В списке, в частности, перечислены члены наблюдательных советов и руководители российских банков. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, документ размещён на сайте его офиса.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", — говорится в документе.

Попавшим в санкционный перечень лицам на десять лет запрещено покупать на Украине земельные участки и участвовать в приватизации имущества. Украинская сторона также снимает с себя обязательства по выполнению финансовых и юридических договорённостей в отношении этих граждан. Кроме того, сегодня Зеленский подписал указ о введении рестрикций против Московской биржи. Ограничения также действуют в течение десяти лет.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина ввела санкции против российского атомного комплекса. В документе говорится о введении санкций в отношении ещё 200 российских предприятий.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Наталья Исакова
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